“مستشار نتنياهو يؤكد” متفقون مع واشنطن من أجل القضاء على حماس

بالرغم من تواجد الكثير من الخلافات مؤخرًا بين إسرائيل والإدارة الامريكية بسبب الحرب الدائرة داخل قطاع غزة في ظل وجود عدد كبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر للمنازل والمستشفيات، إلا أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي مازال يجمعهم هدف وحيد، وذلك بحسب التصريحات التي أكد عليها مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

صورة لنتنياهو مصدر الصورة _ موقع:_ سكاى نيوز عربية

وقد قام مستشار نتنياهو “مارك ريجيف” بالتأكيد على أنه بالرغم من وجود خلافات حاليًا بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بسبب الحرب، إلا أن الأمر المتفق عليه بين البلدين هو تدمير حركة حماس بشكل كامل.

Israelis are united behind the goal of putting an end to the Hamas terror regime in Gaza. Watch me on @SkyNews pic.twitter.com/krdmqHbyg6 — Mark Regev (@MarkRegev) December 26, 2023

وأضاف مارك ريجيف: نقوم بالاستماع إلى ما تقوم واشنطن بقوله بانتباه شديد، وهم كذلك يستمعون إلينا بكل إهتمام، وفي نهاية الأمر فإن كلا الطرفين “إسرائيل وواشنطن” متفقان على ضرورة التخلص من حركة حماس والقضاء عليها نهائيًا، مضيفًا بأنه يعتبر أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت فقط.

جاءت هذه التصريحات بعدما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “هاليفي” بأن الحرب داخل قطاع على غزة والقضاء على حركة حماس سوف يتطلب أسابيع أو أشهر طويلة، حيث اعتبر هاليفي بأنه لا تتواجد أي حلول سحرية سوف تمكنهم من إنهاء تلك الحرب بشكل سريع، مضيفًا بأن قوات الجيش الإسرائيلي قد تمكنت من القضاء على عدد كبير من قادة وأفراد حماس واستسلام الكثير منهم ووقوعهم أسرى.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه لن يتم إنهاء الحرب داخل غزة، بل سيتم تكثيف العمليات وأن تلك الحرب سوف تمتد لفترة طويلة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : ‼️لن نوقف القتال بل سنكثفه خلال الأيام المقبلة وهذه الحرب ستكون طويلة ولا توشك الان عل الانتهاء ‼️

وقال نتنياهو في جلسة لكتلة الليكود اليوم : ‼️عدت الان من قطاع غزة حيث التقيت بجنود من لواء احتياط وجميعهم طالبوا مني شيئا واحدا وهو الا نوقف الحرب… pic.twitter.com/696lq5TTVs — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 25, 2023

بينما تقوم عدد كبير من الدول الغربية والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار على قطاع غزة من أجل تقليص عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين حتى الآن والذي تجاوز عددهم حاجز 20 ألف قتيل حتى الآن “أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ”.

وكان رون ديرمر “وزير الشئون الإستراتيجية داخل إسرائيل” والذي يعتبر واحدًا من أكثر الأشخاص المقربين من نتنياهو قد اجتمع مع بعض المسؤولين داخل البيت الأبيض وذلك من أجل مناقشة المرحلة التالية للحرب الدائرة داخل قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بإقتحام يوم أمس الثلاثاء 26 ديسمبر مدينة طولكرم، وقامت فرق القناصة لدى الجيش الإسرائيلي بإعتلاء أسطح المنازل وحولت تلك الأماكن لنقط مراقبة.

وقامت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر من إستهداف أحد المناطق شرق طولكرم “مخيم نور شمس”، بينما تم الإعلان من قبل المستشفى الحكومي التابعة لتلك المنطقة “مستشفى ثابت” وصول عدد من القتلى بلغ حوالي 6 أفراد مع وجود العديد من الإصابات جراء هذا القصف.

وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل بعض شهود العيان، فإن قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي قد قامت بإعاقة سيارات الإسعاف من الوصول إلى القتلى والمصابين داخل تلك المنطقة لمدة تزيد عن ساعة كاملة.