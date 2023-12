“مستشار نتنياهو يؤكد” متفقون مع واشنطن من أجل القضاء على حماس 

بالرغم من تواجد الكثير من الخلافات مؤخرًا بين إسرائيل والإدارة الامريكية بسبب الحرب الدائرة داخل قطاع غزة في ظل وجود عدد كبير من القتلى المدنيين الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر للمنازل والمستشفيات، إلا أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي مازال يجمعهم هدف وحيد، وذلك بحسب التصريحات التي أكد عليها مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

صورة لنتنياهو مصدر الصورة _ موقع:_ سكاى نيوز عربية

وقد قام مستشار نتنياهو “مارك ريجيف” بالتأكيد على أنه بالرغم من وجود خلافات حاليًا بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بسبب الحرب، إلا أن الأمر المتفق عليه بين البلدين هو تدمير حركة حماس بشكل كامل.

Israelis are united behind the goal of putting an end to the Hamas terror regime in Gaza.

Watch me on @SkyNews pic.twitter.com/krdmqHbyg6

— Mark Regev (@MarkRegev) December 26, 2023