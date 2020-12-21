مساعد وزير الصحة الأمريكي: يمكن أن تقرر الولايات المتحدة حظر السفر من وإلى بريطانيا ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد

قال مساعد وزير الصحة الأمريكي بريت جروير اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة قد تقرر حظر السفر من المملكة المتحدة حيث انتشر نوع جديد من الفيروس التاجي كوفيد-19، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وأضاف مساعد وزير الصحة الأمريكي:”أعتقد أن كل شيء ممكن، نحتاج فقط إلى وضع كل شيء على الطاولة وإجراء مناقشة علمية مفتوحة وتقديم أفضل توصية، كما أن فرقة العمل المعنية بوباء كوفيد-19 بالبيت الأبيض ستجتمع في وقت لاحق من اليوم”.

وتابع بريت جروير:”إن المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون ما إذا كانت سلالة الفيروس الجديدة قد وصلت إلى الشواطئ الأمريكية والتي تم تحديدها خلال شهر ديسمبر الجاري، لذلك كان هناك الكثير من السفر ذهاباً وإياباً بشكل عام، كما أن الاختبارات النموذجية التي نقوم بها للكشف عن الفيروس لن تظهر هذا البديل، وقد يكون في الولايات المتحدة بالفعل ولم يتم الكشف عنه بعد”.