مسؤول كبير بالبيت الأبيض يُحذِّر من “صراع إقليمي واسع”، نتنياهو يطلب تأجيل المحاكمة و”أبو عبيدة” حاضر بقوة

حذَّر مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بريت ماكغورك” من اندلاع صراع إقليمي واسع في الشرق الأوسط، فيما كشفت “بلومبيرغ” أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وتابع جيش الاحتلال الصهيوني قصف عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان، كما طالب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني تأجيل محاكمته في قضايا فساد إلى ما بعد الانتهاء من الحرب والاعتداءات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو و"بريت ماكغورك" - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

“بريت ماكغورك”: الشرق الأوسط يقترب من صراع إقليمي

وقال “بريت ماكغورك” كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشبكة “بي بي إس” الأميركية أنَّ الشرق الأوسط اقترب من صراع إقليمي أوسع بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما بعدها، ورغم تعبيره عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة ورغبتها في إنهاء الحرب، إلَّا أنَّه جدَّد التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني.

هذا ويوصف “ماكغورك” بأنَّه “العقل الاستعماري في البيت الأبيض” وكان قد شغل عدداً من المناصب التي تتعلَّق بالأمن القومي في عهد جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، وجو بايدن، كما شارك في مفاوضات تبادل الأسرى الأخيرة بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

الولايات المتحدة تدرس توجيه “رد قوي” للحوثيين

من جانبها نقلت شبكة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة، قولها أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يدرسون توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أنَّ البنتاغون يستعد لتقديم مقترح للرئيس بايدن، يتضمَّن وسائل توجيه “رد قوي” على الحوثيين وخطط لإجراءات تساهم في شل قدرتهم على استهداف السفن التجارية تشمل ضربات على معقل الجماعة.

جيش الاحتلال يقصف مواقع تابعة لحزب الله

في سياقٍ متصل، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو قصفت أهدافاً تتضمَّن بنى تحتية ومواقع تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدد من الأحداث على الجبهة الشمالية من فلسطين المحتلة ومنها:

استهداف الاحتلال الصهيوني محيط بلدة راميا في القطاع الأوسط.

إطلاق المقاومة صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع “المطلة” في الجليل الأعلى.

سقوط قذائف في مناطق مفتوحة بـ”أصبع الجليل”، دون تفعيل صفارات الإنذار.

قصف الاحتلال الصهيوني منزل في بلدة بليدا جنوبي لبنان، قرب موكب تشييع جنازة أحد عناصر حزب الله.

إطلاق صاروخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

نتنياهو إلى المحاكمة والفشل السياسي

وأعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية أنَّ رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني “بنيامين نتنياهو” طلب تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد بسبب “انشغاله بإدارة الحرب على غزة”، وهو ما أثار موجة من الغضب في تل أبيب حيث اعتبرت عدد من عائلات الأسرى الصهاينة أنَّ نتنياهو يحاول الاستمرار في شن الحرب على قطاع غزة والتضحية بالأسرى الصهاينة لدى حركة حماس، خوفاً من المحاكمات التي يتعرَّض لها حالياً، إضافة إلى الخوف من المحاسبة على الفشل الذريع في السابع من أكتوبر الماضي وهو الأمر الذي يُهدد بالقضاء على مستقبل نتنياهو السياسي ودخوله السجن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أنَّ قتل جيش الاحتلال الصهيوني للمحتجزين الثلاثة في غزة يوم الجمعة الماضي “يعود للتقصير بنقل معلومات استخباراتية للجنود بالميدان”.

أبو عبيدة في صدارة المشهد بـتركيا

وبينما يتجِّه رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني إلى الفشل والمحاكمة السياسية والقضائية، برز حضور “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام المشهد بقوة خلال فعاليات الحفل الثالث لتوزيع جوائز “مؤسسة نشر العلوم” بتركيا، عندما أهدى البروفيسور “إلهامي غولتشين” الأستاذ بجامعة “أرضروم أتاتورك” الجائزة العلمية التي حصل عليها إلى “أبو عبيدة” الذي “بات رمزاً للمقاومة في فلسطين” حسب تعبيره، قبل أن يتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.