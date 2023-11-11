مسؤولين في الوكالة الأميركية يدعون بايدن على وقف إطلاق النار في غزة

وكالة رويترز حصلت على نسخة من خطاب مفتوح يكشف عن توقيع أكثر من ألف مسؤول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحثون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

مسؤولين في الوكالة الأميركية يدعون بايدن على وقف إطلاق النار في غزة

ويعد هذا الخطاب أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأميركية بشأن دعم بايدن لإسرائيل في استجابتها لهجمات حماس في السابع من أكتوبر.

وقد أكد الخطاب قلق وإحباط الموقعين إزاء الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والتي تستهدف حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الطبي والإعلامي فضلاً عن المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

وأضاف الخطاب من المعتقد أنه لا يمكن تجنب المزيد من الخسائر البشرية الجسيمة إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحتى الآن حصل الخطاب الذي نُشر في الثاني من نوفمبر على توقيع 1029 موظفًا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويظهر أن الموقعين يشغلون مناصب في مكاتب الوكالة في واشنطن وأيضًا في مواقع مختلفة حول العالم ورغم ذلك فإن أسماء الموقعين لم تُكشف.

وقد صرحت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في ردها عبر البريد الإلكتروني قائلة: (نقدر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة).

بالإضافة إلى ذلك فقد نشر أكثر من 500 شخص الذين عملوا في حملة بايدن الانتخابية في عام 2020 خطابًا يدعو الرئيس إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار.

وكانت مجموعة من موظفي الكونجرس نظموا وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار.