مزقت قميصه وهددته بالسلاح… الاعتداء على ممثل أميركي شهير في منزله

تعرض الممثل الأميركي تشارلي شين نجم مسلسل Two and a Half Men للاعتداء أثناء تواجده في منزله الواقع في مدينة ماليبو الأمريكية، وذلك من خلال سيدة تم إلقاء القبض عليها لاحقا.

ووفقا لما أعلنته الشرطة المحلية في تصريح لها، أفاد خلاله مكتب الشريف في بأن شرطة ولاية لوس أنجلوس هرعوا على الفور للفيلا الفاخرة الخاصة بالممثل تشارلي شين عقب تلقي بلاغ يفيد بوقوع “اعتداء واضطرابات بها”.

وبحسب البيان أيضا تبين أن الممثل هو الضحية حيث تم ضبط وتوقيف المشتبه بها وتدعى إليكترا شروك، بتهمة السطو المسلح عقب الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة على تشارلي.

وأوضحت الشرطة أن السيدة شرعت بمهاجمة الممثل فور فتح الباب لها.

وبعد التعدي عليه حاولت أيضا قتله خنقا.

وأشار موقع “TMZ” الخاص بأخبار المشاهير أن المتهمة إليكترا شروك البالغة من السن (47 عاما) هي جارة الممثل تشارلي شين.

وأوضح التقرير أنها قامت بتمزيق قميصه كما حاولت خنقه، وأن الإسعاف حضرت للموقع وتم علاجه في الفيلا من قبل المسعفين، لكنه لم ينقل إلى المستشفى وفقا لرغبته.

وأضاف الموقع أن تلك المواجهة هي الثانية وليست الأولى بين الجارين حيث سبق وتعدت عليه سابقا بالألفاظ.

مَن هو الممثل تشارلي شين؟

الممثل تشارلي شين واسمه الحقيقي هو كارلوس إستيفيز يعد أحد النجوم العالميين بعدد من الأفلام منها “بلاتون” و “وول ستريت” التي طرحت في ثمانينيات القرن العشرين، كما أنه نجل الممثل مارتن شين وشقيقه الأصغر هو ممثل مسرحي شهير يدعى إميليو إستيفيز.

كما أن تشارلي شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها هي مسلسلات Spin City وهو المسلسل الذي نال بسببه جائزة “غولدن غلوب” و “تو أند إيه هاف من” وAnger Managemen.

وخلال عامي 2010 و2011 كان شين هو الممثل الأعلى أجرا في العالم بين ممثلي الشاشة الصغير وفقا لمجلة “فوربس”.

وفي عام 2011 تم استبعاد تشارلي شين البالغ 58 عاما حيث كان مدمنا للكحول والمخدرات، من مسلسل “تو أند إيه هاف من” بسبب سلوكه غير السوي العنيف والمضطرب.