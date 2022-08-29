مرحباََ بالسفارة الچورچية في القاهرة

سفير جمهورية چورچيا بالقاهرة ألكسندر نالباندوف قال أن مصر أو من قامت بافتتاح سفارة لبلاده في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل عام 1998، ومن خلال الافتتاح التدريجي للسفارات المقيمة بالأردن ثم الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات قامت تبليسي بتوسيع جهودها في المنطقة وتعاونت بلاده مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

وأوضح سفير چورچيا علي مدي إهتمامه بإطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أيضاََ أن مر علي استقلال بلاده عن الاتحاد السوفيتي 30 عام، وأوضح أن التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية وكانت تقيم چورچيا شراكات عالمية ومن وجهة نظر تبليسي القاهرة هي بلد تحقيق الأمن والسلام، وأكد أيضاََ أن بلداننا ستشهد في السنوات القادمة فرص لتعزيز التعاون والصداقة وأكد أن للديمقراطية دور كبير في تطور الدولة الچورچية، وأكد أن البلاد عادت سيادتها عام 1991، الذكري الثلاثين لاستعادة بلاده استقلالها عن الإتحاد السوفيتي عام 2021.

وفي أحد الفنادق بالقاهرة قامت سفارة چورچيا بالقاهرة بتنظيم أول مهرجان للمأكولات الچورچية وقدمت أطباق شهيرة في چورچيا حضره العديد من الشخصيات العامة والسفراء يتم إقامته سنوياََ لتقريب المذاق الچورچي من الوجدان المصري فالمأكولات والمشروبات الچورچية تتميز بالطعم والمذاق الشهي فالمطبخ الچورچي من أقدم مطابخ العالم وتشتهر چورچيا بزراعة العديد من أنواع العنب الذي يتميز بمذاقه المميز علي مستوي العالم.