أخبار عالمية

مذيعة شهيرة تقوم بحركة بذيئة على الهواء ثم تعتذر – القصة كاملة

سعيد السعيد

تم تداول فيديو لمريم موشيري، مذيعة النشرة الإخبارية في قناة BBC، وهي تشير بحركة خارجة على الهواء مباشرة.

ونشرت مريم موشيري بيانًا للاعتذار عما بدر منها، وتوضيح الموقف جاء في: “مرحبًا جميعًا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو, كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعدّ معي تنازليًا من 10-0… وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا”.

وتابعت: كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدًا لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي.

View this post on Instagram

A post shared by QNow (@qatifnow)

يذكر أن مريم موشيري يبلغ عمرها 46 عامًا، من أصول إيرانية، من مواليد طهران، عملت كمقدمة أخبار في BBC لأكثر من 15 عامًا قبل ترقيتها لمنصب “كبير مقدمي البرامج” في 2019، وأجرت العديد من المقابلات مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم بمن فيهم جيف بيزوس.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of سعيد السعيد
سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل