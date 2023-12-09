مذيعة بي بي سي مريم موشيري تعتذر عن الحركة الخارجة التي صدرت منها على الهواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة النشرة الإخبارية بقناة “BBC” مريم موشيري، وهي تشير بأصبعها بحركة غير لائقة أثناء عودة البث المباشر، الفيديو تسبب في استياء كبير بسبب التصرف الغير مهني والغير أخلاقي الصادر من المذيعة، الأمر الذي دفعها لتقديم اعتذار من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

مذيعة بي بي سي مصدر الصورة: سكاي نيوز

ما سبب الحركة الخارجة؟

وكتب مذيعة بي بي سي “مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعدّ معي تنازلياً من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا”.

وأضافت “كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جداً لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي”.

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من أصل إيراني

وتبلغ مريم موشيري 46 عاماً، وهي من أصول إيرانية، حيث أنها من مواليد طهران، وتعمل موشيري بقناة بي بي سي كمذيعة أخبار منذ 15 عام، ترقيت خلالها حتى وصلت إلى منصب كبير مقدمي البرامج عام 2019.

قدمت موشيري العديد من الحلقات الهامة مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم، كان منهم جيف بيزوس، ثاني أعنى رجل بالعالم والرئيس التنفيذي لأمازون.