مدينة شاكيرا تكرم ابنتها البارعة بتمثال ضخم

بعد أن تم تجسيد المغنية الشهيرة شاكيرا، في تمثال ضخم وتقوم فيه بحركة الورك الشهيرة، أصبحت هذه القطعة الفنية رمزًا لفخر كولومبيا، وقد تم الكشف عن التمثال الذي يبلغ طوله 6.5 أمتار في مدينة بارانكيا في كولومبيا، أول أمس الثلاثاء.

تمثال شاكيرا في مسقط رأسها - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وتم تنظيم حفلة كبيرة على ضفاف نهر ماغدالينا للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، حيث تحمل القاعدة للتمثال عبارة “وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير”، وهو تعبير عن تقدير شاكيرا للنحات والطلاب الذين عملوا على تمثيل موهبتها الفنية.

وعلاوة على ذلك، عادت النجمة البالغة 46 عامًا إلى الساحة الفنية هذا العام من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” وقد حققت شهرة كبيرة وفازت بجائزة “غرامي اللاتينية” لعام 2023 في فئة أغنية العام.

ومع ذلك، فإن شاكيرا تواجه متاعب قانونية في إسبانيا، حيث تم تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو بسبب اتهامات التهرب الضريبي، وما زالت تواجه محاضرات قانونية إضافية في هذا السياق.