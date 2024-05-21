مدير مكتب الرئيس الإيراني يروي تفاصيل رحلته الأخيرة .. اختفاء الطائرة في رقعة سحابية غريبة

لا يزال حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلقي بظلاله على الساحة الدولية، هذا الحادث الذي تسبب في وفاة مجموعة من أهم المسؤولين بالجمهورية الإيرانية، على رأسهم رئيس الدولة ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان.

تفاصيل الحادث تتكشف بشكل متتابع، ويرويها مرافقي الرئيس الذين عايشوا اللحظات الأخيرة من هذه الرحلة المشؤومة، فمن خلال مقابلة تليفزيونية مع غلام محسن إسماعيلي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني، كشف إسماعيلي جانب من تفاصيل اليوم الأخير للرئيس الإيراني، وكيف تحولت رحلة عودة الرئيس إلى تبريز إلى فاجعة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”.

تحول مفاجئ لحالة الطقس

البداية كما وصفها مدير مكتب رئيسي كانت بتحرك موكب الرئيس المكون من 3 طائرات مروحية، غادرت الطائرات العاصمة الإيرانية طهران في طريقها إلى مدينة تبريز، وفي تمام التاسعة صباحاً توجه الموكب إلى منطقة خودا عفارين، بمقاطعة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، وذلك من أجل افتتاح سد “قيز قلاسي”.

حالة الطقس كانت جيدة جداً كما وصفها إسماعيلي، وهبطت الطائرات في منطقة افتتاح السد بسلام، وتم عقد إجتماع دبلوماسي استمر لأكثر من ساعة، ثم انطلقت الطائرات في رحلة العودة في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، وكان الطقس لا يزال جيد وصافي تماماً.

بعد 45 دقيقة من تحرك الموكب، وعند وصوله لمنطقة الوادي المجاور لمنطقة تعدين النحاس في سونغون، ظهر في الأفق رقعة سحابية غريبة الشكل، وأخذت في الانتشار بشكل سريع في السماء.

اختفاء طائرة الرئيس

وتابع مدير مكتب الرئيس، بعد ظهور الرقعة السحابية، وتغير الطقس، وجه الطيار الشهيد مصطفوي، الذي كان قائدًا للمروحية التي تقل الرئيس بصفته قائد الميدان، الطيارين الآخرين بالتحرك فوق السحاب بعد 30 ثانية من المروحية التي تقل الرئيس.

وكانت هذه آخر مرة يرى فيها طائرة الرئيس وفقاً لرواية إسماعيلي، وأكد أن رحلة الطائرة التي كان يستقلها واصلت طريقها وانتهت الغيوم، ولكن عندما لم تصل طائرة الرئيس استدار قائد طائرته وعاد للبحث عنها.

وعندما سأل مدير مكتب الرئيس الإيراني عن سبب العودة، أجابه الطيار أن طائرة الرئيس لم تصل، وأنه لم يستقبل منها أي أتصال منذ دقيقة ونصف، ولكن عند العودة لم يتمكنوا من رؤية ما تحت أقدامهم بسبب كثافة الغيوم.

وعند محاولة الاتصال بطائرة الرئيس، أجاب أحد مرافقيه وهو السيد الهاشم، إمام جمعة تبريز، وقال لهم أن الطائرة سقطت في وادي وأنه ليس بخير.

وعند السؤال عن الرئيس أجاب أنه لا يرى أحد، وأنه موجود في غابة وصف تفاصيلها وهو في حالة إعياء شديد، واستمر التواصل مع الهاشم لمدة 3 ساعات بعد الحادث، ثم بعدها انقطع التواصل معه بسبب وفاته.