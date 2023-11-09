عقد اجتماع يوم الخميس بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.آيه) وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقد ذكر مصدر لوكالة رويترز أن هذا الاجتماع جرى لبحث الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن وتحقيق هدنة في الهجوم المستمر على قطاع غزة.

مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري يبحثون إطلاق سراح الرهائن

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء وسطاء قطريين مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة حماس مساء الأربعاء، وتهدف هذه المحادثات إلى تسريع عملية التوصل لاتفاق من جميع الأطراف المعنية.

وتضمنت المحادثات مناقشة سماح إسرائيل بإدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة لأغراض إنسانية، وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تستغل حماس هذه المواد لأغراض عسكرية.

ووفقًا للمصدر فقد تناولت المحادثات أيضًا قضية إطلاق سراح ما بين 10 و 15 رهينة، مقابل تحقيق هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الدائرة في غزة، وتقود قطر جهود الوساطة بين حماس والمسؤولين الإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم نشطاء حماس في هجوم وقع في 7 أكتوبر.

وبعد ذلك شنت إسرائيل سلسلة من القصف العنيف على قطاع غزة وتوغلت بريًا في قطاع غزة بواسطة المدرعات في الأسابيع الأخيرة، ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد أكثر من 10 آلاف شخص بنسبة 40٪ منهم أطفال.