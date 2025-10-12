مخبأ سري وراء نهاية هارب في تركيا منذ 11 عامًا بعد صدور حكم بالمؤبد

نجحت قوات الأمن التركية في ضبط رجل مطلوب على ذمة قضية ثأر قديمة، صدر بحقه عقوبة طويلة الأمد، بعد أن ظل متواريًا لسنوات داخل منزل ريفي مجهز بعناية لتأمين معيشته بعيدًا عن الأنظار.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن فرق الشرطة الجنائية في ولاية قونية تلقت معلومات دقيقة حول مكان اختباء المطلوب، لتبدأ عملية مراقبة سرية استمرت عدة أيام قبل تنفيذ المداهمة.

وخلال التفتيش، عُثر على المتهم داخل غرفة صغيرة مخفية خلف جدار متحرك صُممت بطريقة احترافية يصعب اكتشافها.

تفاصيل المداهمة

أوضحت صحيفة يني شفق إلى أن القوات الأمنية اقتحمت الموقع بعد الحصول على إذن رسمي من النيابة العامة، حيث عثرت داخل المنزل على غرفة سرية محكمة الإغلاق تقع خلف جدار متحرك، مزوّدة بوسائل تهوية وأجهزة إنارة وكمية من المؤن الغذائية تكفي لفترات طويلة.

وعُثر بداخل الغرفة على المتهم جالسًا في وضع هادئ، وبحوزته هواتف وأجهزة اتصال بدائية، ودفاتر تحتوي على ملاحظات تُظهر تخطيطه الدقيق لحياته اليومية داخل المخبأ.

وخلال التحقيقات الأولية، حاول الرجل إنكار هويته واستخدام اسم مستعار، إلا أن التحاليل البيومترية وبصمات الأصابع أثبتت أنه الشخص المطلوب منذ عام 2014 في قضية قتل أثارت آنذاك اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية.

تفاعل واسع في الأوساط المحلية

أثارت العملية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط المحلية ووسائل الإعلام، بعد نشر صور للمكان الذي تم العثور عليه، والذي تضمن نظام تهوية خفي وأبوابًا سرية محكمة الإغلاق.



كما شاركت حسابات تركية رسمية على منصة إكس صورًا توثق لحظة إخراج المتهم من موقع الاختباء وسط حراسة أمنية مشددة.

دلالات أمنية

يرى مراقبون أن العملية تعكس دقة أجهزة الأمن التركية في تعقّب المطلوبين، وقدرتها على توظيف التكنولوجيا الحديثة في كشف أماكن الاختباء المعقدة، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالثأر والجرائم العائلية في بعض المناطق الريفية.

كما يُتوقع أن تُعاد دراسة القضية بالكامل أمام النيابة العامة، تمهيدًا لتنفيذ العقوبة بحق المتهم بعد سنوات طويلة من الفرار.