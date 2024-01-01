محور فيلادلفيا: إسرائيل تسعى لسيطرة تامة على المحور للقضاء على حماس

في الأسابيع الأخيرة ، أصبح محور فيلادلفيا محط اهتمام كبير، في إطار الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يهدف الإسرائيليون إلى السيطرة على هذا المحور بهدف القضاء على حركة حماس ونزع سلاحها، وفي تصريحاته الأخيرة ، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يجب أن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة إسرائيل وأنه يجب إغلاقها، وأشار إلى أن أي ترتيب آخر لن يكون كافياً لتحقيق الهدف المطلوب من نزع السلاح.

تصريحات نتنياهو تعكس التصعيد الذي يشهده الصراع بين إسرائيل وحماس في الأيام الأخيرة، تأتي هذه التصريحات في أعقاب عملية غزة الأخيرة التي انتهت بتحقيق هدنة غير رسمية بين الجانبين، وتشير هذه التصريحات إلى أن إسرائيل تسعى إلى زعزعة قدرة حماس على التحرك والتنظيم في قطاع غزة من خلال السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، ويعتبر محور فيلادلفيا المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر، وهو الممر الوحيد القائم لدخول السلع والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، وتهدف إسرائيل إلى إغلاق هذا المحور بهدف عزل حماس وتقليص قدرتها على الوصول إلى الأسلحة والإمدادات الأخرى.

إن تصريح نتنياهو بأن أي ترتيب آخر لن يكون كافيًا لتحقيق الهدف المطلوب من نزع السلاح يعكس عدم رغبة إسرائيل في الاكتفاء بتهدئة مؤقتة وتعتبر ضرورة السيطرة الكاملة على المنطقة أمرًا أساسيًا لتحقيق هدفها، هذا يعزز الاحتمالات بأن الصراع قد يستمر وقد يزداد تصعيدًا في الأيام المقبلة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.