محكمة أمريكية توجه ضربة قوية لأجندة ترامب الاقتصادية بهذا القرار

إتخذت محكمة فيدرالية أمريكية، قرارًا بفرض الرسوم الجمركية التى أقرها الرئيس دونالد ترامب على عشرات الدول.. قائلة “إن جهوده لتبرير هذه الرسوم بمزاعم واسعة النطاق بشأن حالات الطوارئ الوطنية تجاوزت سلطته القانونية”.

قرار المحكمة

وقررت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وهي محكمة ذات مكانة محدودة نسبيًا مقرها “مانهاتن”، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدًا بصلاحيات اقتصادية طارئة؛ بما في ذلك رسوم “يوم التحرير” التي أعلن عنها في الثاني من أبريل.

وأكد المدعي العام لولاية “أوريجون”، دان رايفيلد – الذي أقام إحدى الدعاوى القضائية التي تطعن في رسوم ترامب، بجانب 11 مدعيا عاما آخر في الولاية – “إن قرار المحكمة الصادر اليوم يُعدّ انتصارًا ليس فقط لولاية أوريجون، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والمواطنين الأمريكيين العاديين”.

وعقب صدور قرار المحكمة، علق المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي – في بيان أذاعته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية – قائلًا “ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية على النحو السليم، لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع (أمريكا أولاً)، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.

ضربة قوية لترامب

ووفق تقارير إعلامية أمريكية؛ يعد الحكم – حال فشل الاستئناف عليه – ضربة لواحدة من الركائز الأساسية لأجندة ترامب الاقتصادية في وقت يسعى فيه إلى استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط لإبرام صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم.. كما يعني قرار المحكمة أن الحكومة قد تُضطر إلى سداد الرسوم الجمركية التي سبق تحصيلها.