محطة الطاقة النووية في اليابان تتعرض لأمواج تسونامي بعد زلزال يناير 2024

ذكرت الشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية في اليابان أن المحطة قد تعرضت لأمواج تسونامي بارتفاع 3 أمتار خلال الزلزال الذي وقع في الأول من يناير الحالي ولكنها لم تتأثر بأي أضرار.

محطة شيكا للطاقة النووية

وقد دمر الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة شبه جزيرة نوتو وسط اليابان، مما أسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات.

كما تسبب الزلزال في حدوث تسونامي وقد ارتفعت الأمواج لعدة أمتار.

ويذكر أن هذه الكارثة أعادت إلى الأذهان الحادث الأليم الذي وقع في مارس 2011، عندما تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق اليابان لتدمير جسيم بسبب تسونامي، مما أدى إلى تلف 3 مفاعلات.

وفي الأول من يناير فقد تعرضت محطة شيكا للطاقة النووية لأمواج تسونامي بارتفاع متر واحد، حوالي الساعة 4:30 مساءً، أي بعد نحو 20 دقيقة من وقوع الزلزال، وفقًا لشركة (هوكيروكو اليكتريك باور).

وقد أوضح المتحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة فرانس برس أن التحليل أظهر وصول أمواج تسونامي بارتفاع 3 أمتار إلى أسفل محطة الكهرباء التي تقع على الساحل في تمام الساعة 5:45 مساءً، ولكن المحطة ترتفع 11 مترًا عن سطح البحر.

وقد أكد المتحدث أن المحطة النووية تقع جنوب شبه جزيرة نوتو ومحمية بسد بارتفاع 4 أمتار، تم بناؤه بعد حادثة فوكوشيما في عام 2011.