محرك البحث جوجل يحتفل بـ ” يوم الأب ” Father’s Day 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية كل ما هوجديد في عالم الأخبار المنوعة ، حيث احتفل محرك البحث جوجل اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو ، بيوم الأب العالمي ، وهو اليوم الذي تحتفل فيه الكثير من البلدان ، وذلك تقديراً لدور الأب في المجتمع ، حيث يعتبر الأب هو الركيزة الأساسية في الأسرة ، حيث هو من يتحمل مسؤولية الأسرة كلها بشكل خاص ، ويتم تكريم الأب في هذا اليوم في كافة المجالات ، حيث يعتبر هو اليوم العالمي للأب .

جوجل يحتفل بـ ” يوم الأب ” Father’s Day

يحتفل جوجل بيوم الأب ، وهو احتفال عالمي ، حيث يشبه بذلك يوم الرجال الدولى ، بإستثناء أنه يختص لتكريم الأباء ، ويتم الأحتفال بهذا اليوم في مختلف أنحاء العالم ، وتختفل به الدول الغربية ، وهو اليوم الأكثر إنتشاراً في غيرها من البلدان ، وتعبر كافة الشعوب في هذا اليوم عن عرفانها بالجميل والتقدير الكبير للأب من خلال تقديم الهدايا وبطاقات التحية للأب .

من صاحب فكرة الأحتفال بــ يوم الأب

تعتبر فكرة يوم الأب هي فكرة من قبل شخص يدعى سونورا لويس سمارت دود ، ومن سبوكين في الولايات المتحددة الأمريكية ، وقد تم طرح الفكرة في عام 1909 ، وذلك بعد أن اسمتعت إلي موعظة دينية في يوم الاب ، أرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسون سمارت ، حيث قام وحده بتربية أطفاله الستة ، وذلك بعد أن ماتت زوجته في عام 1898م .

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