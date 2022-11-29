محامي حوادث بحرية في هيوستن الأمريكية| 7 معلومات مهمة يجب معرفتها

مرحبا بك، هذه المقالة مهمة بالخصوص للجالية المقيمة في أمريكا والتي تعمل في القطاع البحري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما هو محامي هيوستن البحري؟

تجدر الإشارة الى أن محامو الحوادث البحرية في هيوستن مهمتهم هي مساعدة البحارة المصابين أو عمال الموانئ في الحصول على التعويض الذي يحتاجونه للعلاج عند التعرض للإصابات الخطيرة، وتحمل التكاليف الطبية طيلة فترة العلاج. ويشمل ذلك أي حوادث تقع في “المياه المخصصة للصيد” (الأنهار والمحيطات) وفي الموانئ أو الأرصفة البحرية.

هل يقوم محامي الحوادث البحرية بالذهاب إلى المحكمة؟

بمجرد أن يتولى محاميك البحري قضيتك، تبدأ المفاوضات إما مع شركة التأمين أو الشركة التي قامت بتوظيفك، أو إذا كانت هناك بعض المشكلات التي تعرضت لها، فقد يذهب محاموك مباشرة إلى إجراءات رفع دعوى قضائية في المحكمة.

كيف يمكنني اختيار محامي حوادث بحرية؟

أولا يجب عليك معرفة أن اختيار محامي بحري يتطلب مجموعة من العوامل المختلفة. وتشمل هذه العوامل:

مصدر الإصابة، مثل حادث ركوب القوارب، أو إهمال صيانة السفينة، أو إصابة متعلقة بالعمل.

نوع المطالبة القانونية أو العمل القانوني المطلوب.

ما هو الإهمال البحري؟

تقع على عاتق مالك السفينة المسؤولية الأكبر في القيام بجميع المعاينات والصيانة الدورية للسفينة وتجنب أي ضرر قد يحدث على متن سفينته لمنع الإصابة أو المرض أو الضرر.

يعتبر أي تقصير أو خرق لهذا الواجب يؤدي إلى إلحاق الأذى بطاقمهم إهمالًا بموجب القانون البحري.

يمكن تقسيم مفهوم الإهمال نفسه إلى أربعة أنواع من الإهمال: الإهمال الجسيم، والإهمال المقارن، والإهمال المشترك، والإهمال غير المباشر أو المسؤولية بالنيابة.

ما هو دور المحامي المتخصص في الحوادث البحرية؟

تشمل أنواع المهام التي قد يقوم بها المحامون البحريون، محاكمة القضايا في المحكمة وصياغة الوثائق، والتفاوض على الاتفاقات، والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالإصابات أو الأمراض التي تسببها أنواع مختلفة من السفن البحرية أو المراكب البحرية، وكذلك الشركات التي تقوم بإلقاء النفايات الخطرة في البحر.

ما هو أصعب عنصر من عناصر الإهمال في إثباته؟

يمكن القول أن أصعب عنصر هو خرق المدعى عليه واجب العناية. وغالبًا ما يكون هذا العنصر هو الأكثر صعوبة في إثباته، حيث يتطلب من المدعي إظهار دليل على إهمال المدعى عليه. “الإخلال بالواجب” هو أي شيء ينتهك المعايير المقبولة للعناية.

كم يتقاضى المحامي للساعة في أمريكا؟

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل (BLS)، يحصل المحامون على أجر سنوي متوسط قدره 120 ألف و910 دولارًا أمريكيًا في السنة ومتوسط أجر الساعة 58.13 دولارًا في الساعة. هذا أكثر من ضعف متوسط العامل الأمريكي بدوام كامل.

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