محامي إسرائيل أمام العدل الدولية متورط في فضائح جيفري إبستين الجنسية

أوضحت الوثائق الخاصة بشبكة الملياردير الأمريكي المنتحر في محبسه عام 2019 قبل محاكمته في جرائم جنسية، جيفري إبستين، والتي تم الإفراج عنها، الأربعاء، عن تورط المحامي، آلان ديرشوفيتز، والمكلف بالدفاع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الأسبوع القادم.

آلان ديرشوفيتز بجوار إبستين_ المصدر: إكس

وكانت القاضية لوريتا بريسكا في نيويورك، قد حكمت مساء الأربعاء، بالكشف عن الأسماء الذين كانوا على صلة بجيفري إبستين مرتكب جرائم الاتجار بالجنس.

وتتضمنت الوثائق الخاصة بالقانوني الأميركي، ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وتمت الإشارة إليها باسم “جين دو رقم 3″، وقالت المرأة في ادعاءاتها أن إبستين طلب منها إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز عندما كانت قاصرا في أكثر من مناسبة.

وقامت مدبرة منزل إبستين بالشهادة على ديرشوفيتز، بأنه كان دائم التردد على منزل إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات المساج.

وديرشوفيتز، هو محامي أمريكي شهير، علاوة على أنه معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.

جدير بالذكر أن هناك أسماء كبيرة تضمنتها الوثائق، منها على سبيل المثال: الأمير الإنجليزي أندرو، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، وأوبرا وينفري، ومايكل جاكسون، وبيل كلينتون، وغيرهم.