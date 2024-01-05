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محامي إسرائيل أمام العدل الدولية متورط في فضائح جيفري إبستين الجنسية

أحمد مراد

أوضحت الوثائق الخاصة بشبكة الملياردير الأمريكي المنتحر في محبسه عام 2019 قبل محاكمته في جرائم جنسية، جيفري إبستين، والتي تم الإفراج عنها، الأربعاء، عن تورط المحامي، آلان ديرشوفيتز، والمكلف بالدفاع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الأسبوع القادم.

آلان ديرشوفيتز محامي إسرائيل متورط في قائمة إبستين

آلان ديرشوفيتز بجوار إبستين_ المصدر: إكس

وكانت القاضية لوريتا بريسكا في نيويورك، قد حكمت مساء الأربعاء، بالكشف عن الأسماء الذين كانوا على صلة بجيفري إبستين مرتكب جرائم الاتجار بالجنس.

وتتضمنت الوثائق الخاصة بالقانوني الأميركي، ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وتمت الإشارة إليها باسم “جين دو رقم 3″، وقالت المرأة في ادعاءاتها أن إبستين طلب منها إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز عندما كانت قاصرا في أكثر من مناسبة.

وقامت مدبرة منزل إبستين بالشهادة على ديرشوفيتز، بأنه كان دائم التردد على منزل إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات المساج.

وديرشوفيتز، هو محامي أمريكي شهير، علاوة على أنه معروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.

جدير بالذكر أن هناك أسماء كبيرة تضمنتها الوثائق، منها على سبيل المثال: الأمير الإنجليزي أندرو، الملياردير الأمريكي بيل غيتس، وأوبرا وينفري، ومايكل جاكسون، وبيل كلينتون، وغيرهم.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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