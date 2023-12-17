محافظ ولاية نابولي الإيطالية: المقاومة ليست حق حماس فقط بل هي واجب عليها

منذ بداية حرب طوفان الأقصى، اختلفت الأصوات، بين من يصدق ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، ويصف حركة المقاومة الإسلامية حماس بالإرهاب، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ومنهم من يبدي التعاطف مع حركة حماس، وأن هي الأولى بحق الدفاع عن نفسها.

مظاهرات في روما دعما لغزة

محافظ نابولي السابق

كان الشعب الإيطالي، من أوائل الشعوب التي خرجت تندد بالعدوان الإسرائيلي، على المدنيين في غزة، وتساند القطاع، وتطالب بوقف كامل للحرب، وها هو المحافظ السابق لولاية نابولي الإيطالية “لويجي دي ماجسترس” يساند غزة أيضا، ويرد بجمل بسيطة واضحة، على من يراوغ في دول الغرب، ولا يعطي للفلسطينيين حق المقاومة، ومحاولة استرداد أراضيهم، ويقول أن هذا معناه الانتماء للأرض، وهو أسمى أشكال التحرر.