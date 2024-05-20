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مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على روح الرئيس الإيراني والوفد المرافق

صفاء المشهور

شهد العالم أمس حادثة مروعة نادرة الحدوث، أودت بحياة الرئيس الإيراني “إبراهيم الرئيسي” ووزير خارجية إيران “حسين عبد اللهيان”، حيث سقطت بهم المروحية في رحلة العودة من أذربيجان، حيث كانوا يفتتحون سد حدودي مشترك بين البلدين.

مجلس الأمن يقف دقيقة حداد

دقيقة صمت في مجلس الأمن

أعرب السيد سفير موزمبيق والرئيس الحالي لمجلس الأمن “بيدرو كوميساريو” عن أسفه وتعازيه لجمهورية إيران الإسلامية وطالب الجالسين بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح كل من الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية والوفد المرافق، كما أبدى كل من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ” دينيس فرانسيس”بالغ حزنهما وتعازيهما للشعب الإيراني، وقد أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية “علي خامنئي” الحداد لمدة خمسة أيام، كما بدأ التحقيق في أسباب سقوط المروحية.

آخر محطة في حياة الرئيس الإيراني

كان افتتاح سد “قيز قلعة سي” على الحدود الإيرانية الأذربيجانية، أمس الأحد هو المحطة الأخيرة للرئيس الإيراني “إبراهيم الرئيسي”، وكان حضوره هو العمل الأخير له ولمرافقيه.

وزير الخارجية الإيراني

اشتهر وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” بتصريحاته القوية ضد العدو الصهيوني، والمساندة للشعب الفلسطيني، كما اشتهر بكونه دبلوماسيا ناجحا، كان يسعى لتقوية العلاقات بين إيران والعرب.


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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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