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مجلس الأمن يعتمد القرار 2720 لتوسيع إدخال المساعدات في غزة

صفاء المشهور

بعد تأجيل عدة مرات، انعقدت يوم الجمعة جلسة مجلس الأمن، للتصويت على مشروع قرار إماراتي، للتوسع في دخول المساعدات لغزة، وقد تمت الموافقة من قبل أغلب الأعضاء (13 عضوا)، وتحفظ روسي وأمريكي.

القرار 2720 لتوسيع المساعدات في غزة

مجلس الأمن

الموقف الروسي

حيث قدمت روسيا تعديلات على مشروع القرار، ليتضمن وقف كامل لإطلاق النار، وواجهت التعديلات رفض وفيتو أمريكي، بينما وافق عشرة أعضاء، وامتنع 4 من الأعضاء عن الإدلاء بأصواتهم، على التعديلات الروسية، بينما امتنعت روسيا أيضا عن التصويت، على القرار 2720 الخاص بالمساعدات، لأنه أقل من المستوى المطلوب.

القرار 2720 لتوسيع إدخال المساعدات
تحالف أمريكا وإسرائيل

الموقف الأمريكي

لم ترفض الولايات المتحدة مشروع القرار2720، ولكنها امتنعت عن التصويت، لأنها كانت تريد أن يصاحبه إدانة لحماس، ودعوتها للإفراج عن كامل الرهائن الإسرائيلية لديها، بينما رفضت التعديلات الروسية التي أضافت ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وبذلك فهي سمحت بتمرير قرار توسيع دخول المساعدات للقطاع 2720.

القرار2720 لتوسيع إدخال المساعدات
رفض أمريكا للتعديلات الروسية

القرار 2720

ينص القرار على أن أمين عام الأمم المتحدة، يقوم بتعيين “كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار”، حيث يكون مسؤولا في غزة عن دخول المساعدات و تيسير مرور الشاحنات، وقد كان للاحتلال الإسرائيلي، تصريح يشكك في قدرة الأمم المتحدة، على تفتيش المساعدات قبل دخولها.

الأمم المتحدة

كانت تصريحات غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عقب انعقاد مجلس الأمن، أن مازال دخول المساعدات وتوزيعها يمثل صعوبة وخطورة، في ظل استمرار الحرب، وان قرار 2720، أقل من المستوى المنشود، إذ لا حل إلا بوقف إطلاق النار.

القرار2720 لتوسيع إدخال المساعدات
الأمين العام للمم المتحدة
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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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