مجلة أمريكية: نتنياهو يبيع الوهم ويضغط على “ذر التدمير الذاتي” لإسرائيل..وحل الدولتين هو طريق النجاة

سنوات قضاها المتطرف “بنيامين نتنياهو” يبيع الوهم لشعب إسرائيل، حيث سرق الأرض الفلسطينية، ولم يعترف بأي حق للشعب الفلسطيني في أرضه، وأسرف في بناء المستوطنات، وخطط لتهجير الشعب الفلسطيني، فهل يمر ذلك دون عقاب؟.

زوال إسرائيل

التدمير الذاتي لإسرائيل

رأت مجلة “فورين أفيرس” الأمريكية، أن نتنياهو يملك أفكارا مضللة، سببت العديد من الإخفاقات السياسية المتكررة، والتي جعلته يسرق الأرض من الشعب الفلسطيني، ولا يعترف بحقوقهم، فهو يبيع الوهم للشعب، ويحسب أن ما يمارسه ضد الفلسطينيين سيمر دون حساب، مستندا لنصوص دينية متطرفة، عن مجد اليهود وامتلاكهم بلاد العرب، وهو يريد أن يحقق لنفسه مطامع سياسية، ولكن بعد الحرب على غزة، عادت القضية الفلسطينية، لتبرز من جديد، بعد غفلة العالم عنها سنوات، وأصبح الجميع يرى حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، والتي لن تكون إلا بفصل الدولتين، أو زوال إسرائيل، وترى المجلة الأمريكية، أن نتنياهو يضغط بيده الآن في كل خطوة يخطوها على ما أسمته “زر التدمير الذاتي”، لدولة إسرائيل، وأن النجاة الوحيدة من زوال الدولة، هو الموافقة على حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.