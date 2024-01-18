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مجزرة إسرائيلية تودي باستشهاد 19 فلسطينيًا في قطاع غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء

عبد الرحمن عياد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية يوم الخميس بحدوث مأساة في قطاع غزة، حيث أسفرت عملية قصف إسرائيلية عن استشهاد 19 فلسطينيًا، ومعظمهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون، وقد تم استهداف منزل في منطقة رفح جنوب القطاع في وقت متأخر من الليل.

مجزرة إسرائيلية تودي باستشهاد 19 فلسطينيًا في قطاع غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء

من موقع الحادث

وقد نقلت المصادر المحلية عن وكالة الأنباء قولها بأن القوات الإسرائيلية قصفت منزلًا يعيش فيه عائلة الزاملي في شرق رفح، مما أسفر عن استشهاد 19 شخصًا على الأقل.

وفي الأمس تعرض قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي من قبل القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب القطاع ووسطه وشماله، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب غزة، وتحديدًا في منطقتي (قيزان النجار) و(البطن السمين) كما تم تدمير منطقة سكنية جديدة في وسط المدينة.

وفي رفح فقد قصفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.
 وقد تمكنت فِرَق الإسعاف والإنقاذ من إنقاذ عدد من القتلى والجرحى من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت في مخيم الشابورة بعد تعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.

وقد تواصلت عمليات القصف الإسرائيلي على مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وفي دير البلح فقد استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين.

ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 24450 شخصًا، إلى جانب أكثر من 61500 جريح وآلاف المفقودين، وهذه المجزرة تعد إضافة مرعبة إلى عمليات العنف والقتل التي يعاني منها الفلسطينيون في المنطقة.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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