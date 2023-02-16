مجددا…زلزال يضرب سوريا ولبنان وتركيا بقوة 4.7 ريختر

ضرب منذ دقائق زلزال جديد وصلت قوته إلى 4.7 على مقياس ريختر، والأمر يشمل كلا من مدينة سوريا ولبنان ووسط تركيا أيضا، وهذا حسب آخر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الزلزال، كما نوهت إلى أن مركز الزلزال الذي هزّ في الدول الثلاث المذكورة مركزه الأساسي هو منطقة هاتاي التركية، وبالتحديد في البحر.

شعر به سكان بيروت

يذكر أن الزلزال استمر لثوان فقط في معظم المناطق اللبنانية، والزلزال في لبنان شعر به سكان الشمال والجنوب أيضا وسكان بيروت، والمركز الأورومتوسطي أكد على أن الزلزال ضرب وسط تركيا، وقوته هي 4.7 على مقياس ريختر، هذا ولا تزال سلسلة الزلازل المستمرة تثير الهلع منذ أن ضرب أول زلزال منذ أيام في تكريا وسوريا مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، ويعتبر من أقوى الزلازل التي ضربت في القرن الحالي.

مركز الهزة

نوهت هيئة الكوارث والطوارئ إلى أن ولاية هاتاي الموجودة في جنوبي البلاد قد تعرضت لهزة أرضية شديدة بلغت قوتها حوالي 5.1 على مقياس ريختر، وقد ذكرت وكالة سانا السورية الرسمية بأن الهزة الأرضية التي حصلت قد شعر بها كل سكان مدينة حلب ودمشق واللاذقية والعديد من المحافظات الأخرى، وقد شعروا بالهلع بعد ذلك وتخوفوا من تكرار الهزات الأرضية لهذه الليلة.

حصيلة الزلازل

بعد مرور عشرة أيام من حدوث الزلزال الذي خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، وقد وصل عدد الضحايا حوالي 42 ألف قتيل، وهذا في مختلف أنحاء تركيا وسوريا، وهبت العديد من الدول لتقديم المساعدات لسكان المناطق املتضضرة من الزلزال وتم تقديم الدعم اللازم لهم، فيما استمرت عمليات البحث عن المفقودين.