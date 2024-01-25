متى يصدر حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

وكانت جنوب أفريقيا، قد تقدمت بدعوى ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب حرب إبادة جماعية، ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في التاسع والعشرون من ديسمبر، حيث قدمت أدلة محكمة من 84 صفحة، مدعمة بالوثائق.

محكمة العدل الدولية في لاهاي

الحكم في دعوى جنوب أفريقيا

عانت جنوب أفريقيا في عصور قديمة، من الفصل العنصري، بين البيض والسود، وهي تعتبر ما يحدث في فلسطين، شبيها بما حدث في جنوب أفريقيا، حيث أن هناك تمييز عنصري واضح، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داخل دولة الاحتلال، وقد تقدمت جنوب أفريقيا بالدعوى ضد إسرائيل، بالوقائع الثابتة، وطالبت محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير احترازية سريعة مؤقتة، لوقف عمليات الإبادة في غزة، حيث أن المسار القانوني قد يأخذ سنوات، وما زالت دولة الاحتلال تستمر في ارتكاب المجازر، ضد الشعب الفلسطيني، منذ جلسة المحكمة حتى الآن.

تغطية صحفية | منذ رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلستها في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتـ ـلال، استـ ـشهد 1018 شخصا، بمعدل 145 يوميا، بخلاف من لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات، كما دمر الاحتـ ـلال 26 مربعا سكنيا وجامعتين و7 مدارس، جنوب ووسط قطاع غزة pic.twitter.com/xqhQCQ9IdS — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 19, 2024

متى يصدر الحكم في الدعوى؟

تتوقع جنوب أفريقيا أن الحكم المؤقت، ستعلنه محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة القادم، 26 يناير، حيث قال ممثل جنوب أفريقيا داخل المحكمة، أن “مستقبل الفلسطينيين مرهون بقرارات المحكمة”، وتتطلع العديد من شعوب العالم الحرة، لقرار ينصف أهالي غزة المنكوبين، اللذين هم ما زالوا تحت القصف الهمجي المتواصل، وعلى وشك المجاعة.

جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بشأن غزة يوم الجمعة المقبل

كشف موقع "نيوز24" الإخباري في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة pic.twitter.com/xTJm4BOu9W — میثم 🇮🇷 (@_meysam_) January 24, 2024

أندونيسيا ترفع دعوى أخرى

كما قدمت دولة أندونيسيا الإسلامية أيضا، دعوى مشابهة ضد الاحتلال، في محكمة العدل الدولية، تلقي عليه نفس التهمالتي أوردتها دعوى جنوب أفريقيا، كما انضمت أكثر من 50 دولة مؤيدة لدعوى جنوب أفريقيا، على رأسهم بلجيكا وبنجلاديش، وتركيا وماليزيا والأردن، والبرازيل وبوليفيا وجزر المالديف، وباكستان، ونيكارجوا.

إندونيسيا ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.#شكرا_جنوب_أفريقيا pic.twitter.com/WoNkcBSKdF — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) January 21, 2024

دول تنحاز لإسرائيل

في موقف أطلق عليه البعض، بالمخز والمشين، انضمت ألمانيا مؤيدة ومنحازة لموقف إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا، المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، وبذلك تكون قد انضمت إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا المنحازين للعدوان الإسرائيلي أيضا، بحجة محاربة الإرهاب، كما انضمت لهما غواتيمالا، حيث أسمت الدعوى ضد إسرائيل، بمزاعم الإبادة الجماعية.