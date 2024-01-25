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متى يصدر حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

صفاء المشهور

وكانت جنوب أفريقيا، قد تقدمت بدعوى ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب حرب إبادة جماعية، ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في التاسع والعشرون من ديسمبر، حيث قدمت أدلة محكمة من 84 صفحة، مدعمة بالوثائق.

متى يصدر حكم محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية في لاهاي

الحكم في دعوى جنوب أفريقيا

عانت جنوب أفريقيا في عصور قديمة، من الفصل العنصري، بين البيض والسود، وهي تعتبر ما يحدث في فلسطين، شبيها بما حدث في جنوب أفريقيا، حيث أن هناك تمييز عنصري واضح، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داخل دولة الاحتلال، وقد تقدمت جنوب أفريقيا بالدعوى ضد إسرائيل، بالوقائع الثابتة، وطالبت محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير احترازية سريعة مؤقتة، لوقف عمليات الإبادة في غزة، حيث أن المسار القانوني قد يأخذ سنوات، وما زالت دولة الاحتلال تستمر في ارتكاب المجازر، ضد الشعب الفلسطيني، منذ جلسة المحكمة حتى الآن.

متى يصدر الحكم في الدعوى؟

تتوقع جنوب أفريقيا أن الحكم المؤقت، ستعلنه محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة القادم، 26 يناير، حيث قال ممثل جنوب أفريقيا داخل المحكمة، أن “مستقبل الفلسطينيين مرهون بقرارات المحكمة”، وتتطلع العديد من شعوب العالم الحرة، لقرار ينصف أهالي غزة المنكوبين، اللذين هم ما زالوا تحت القصف الهمجي المتواصل، وعلى وشك المجاعة.

أندونيسيا ترفع دعوى أخرى

كما قدمت دولة أندونيسيا الإسلامية أيضا، دعوى مشابهة ضد الاحتلال، في محكمة العدل الدولية، تلقي عليه نفس التهمالتي أوردتها دعوى جنوب أفريقيا، كما انضمت أكثر من 50 دولة مؤيدة لدعوى جنوب أفريقيا، على رأسهم بلجيكا وبنجلاديش، وتركيا وماليزيا والأردن، والبرازيل وبوليفيا وجزر المالديف، وباكستان، ونيكارجوا.

دول تنحاز لإسرائيل

في موقف أطلق عليه البعض، بالمخز والمشين، انضمت ألمانيا مؤيدة ومنحازة لموقف إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا، المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، وبذلك تكون قد انضمت إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا المنحازين للعدوان الإسرائيلي أيضا، بحجة محاربة الإرهاب، كما انضمت لهما غواتيمالا، حيث أسمت الدعوى ضد إسرائيل، بمزاعم الإبادة الجماعية.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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