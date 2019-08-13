متى يصادف 1 محرم 2019 – وأول السنة الهجرية الجديدة 1441 في السعودية والكويت والإمارات

متى يصادف 1 محرم 2019 ومتى موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441 في السعودية والكويت والإمارات ومصر وكل العالم هو سؤال الملايين الان، وذلك بعد دخولنا رسميا في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم شهر ذي الحجة آخر أيام السنة الهجرية الحالية، ويوم 1 محرم من كل عام والفاتح من العام الهجري الجديد دائما ما يكون عطلة رسمية في معظم الدول العربية والإسلامية، حيث تقام الاحتفالات الكبيرة بتلك المناسبة الجليلة والعظيمة، وتلك الذكرى العطرة.

متى يصادف 1 محرم 2019 وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441

بخصوص الإجابة عن السؤال الهام متى يصادف يوم 1 محرم 2019 في السعودية والكويت والإمارات ومصر وقطر والعراق ومعظم دول العالم، فتقول الحسابات الفلكية أن الفاتح من السنة الهجرية 1441 سوف يكون يوم السبت 31 أغسطس 2019 الجاري، حيث سينتهي شهر ذي الحجة من هذا العام غير كامل العدة عن 29 يوما، ويكون آخر أيامه هو يوم الجمعة 30 أغسطس 2019.

وبعد أن تعرفنا متى يصادف 1 محرم 2019 طبقا للحسابات الفلكية، فسوف نتابع معكم نتيجة استطلاع هلال غرة السنة الهجرية الجديدة 1441، حيث تعتمد معظم الدول العربية على الرؤية الشرعية لتحديد بدايات الشهور الهجرية، وسيكون يوم استطلاع هلال غرة محرم 1441 هو مساء يوم الجمعة 30 أغسطس 2019، فتابعونا مع النتيجة، كل عام وأنتم بخير.