متى يبدأ موسم العمرة 1441 الموافق 2020/2019

متى يبدأ موسم العمرة 1441 هو سؤال الجميع الان من الراغبين في أداء العمرة وزيارة بيت الله بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة موسم 2020/2019، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد بداية العمرة 1441 للموسم الجديد، ومتى تستقبل المملكة العربية السعودية الزائرين من كل العالم الراغبين في السياحة الدينية وأداء العمرة، هذا ومع توالي الأعوام تقدم المملكة خدمات متميزة جدا لزوار مكة والمدينة.

متى يبدأ موسم العمرة 1441

يبدأ موسم العمرة الجديد 1441-2020 في الأول من شهر سبتمبر 2019 وأول شهر المحرم 1441 ومع بداية السنة الهجرية الجديدة، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، مضاعفة أعداد المعتمرين كل عام، مع تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين من وقت وصولهم للمطارات بالمملكة، وطوال فترة الإقامة وحتى المغادرة، كما تستهدف السعودية إلى تقليص فترة انتظار المعتمر داخل المطار لدقائق معدودة، وإنهاء كل الإجراءات بسرعة.

هذا وقد حقق موسم الحج الماضي خلال شهر ذي الحجة نجاح كبير، حيث قدمت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، هذا وتُعد وزارة الحج والعمرة السعودية العدة، لتقديم موسم العمرة 1441 في أبهى وأفضل صورة، ومن جانبها، أعلنت الحكومة المصرية عن تدشين بوابة العمرة المصرية، لتكون مختصة بالمعتمرين المصريين، والبوابة تابعة لوزارة السياحة المصرية.