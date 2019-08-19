متى موعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الشارقة وكل الإمارات

متى موعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في الشارقة والإمارات هو سؤال الجميع الان في الشارقة وفي كل الإمارات، حيث سيكون يوم انتخابات المجلس الوطني 2019 هو يوم واحد في كل مدن الإمارات (انتخابات الداخل)، هذا وقد تم الإعلان رسميا عن الجدول الزمني للانتخابات، وقد بدأت بالفعل مراكز تسجيل المرشحين تلقي طلبات الترشح في انتخابات المجلس الوطني رسميا، يذكر أن آخر أيام تلقي طلبات الترشح سيكون يوم 22 أغسطس 2019.

المجلس الوطني الاتحادي 2019

يعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة في الإمارات، وهو السلطة التشريعية للاتحاد، يتكون عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا، نصف أعضاء المجلس يتم تعيينهم، والنصف الآخر بالانتخابات، أول جلسة للمجلس الوطني الاتحادي عقدت في 2 فبراير عام 1972، عدد مقاعد الشارقة 6 مقاعد، عدد مقاعد رأس الخيمة 6 مقاعد، أبوظبي ودبي كل إمارة لها 8 مقاعد، 4 مقاعد لكل إمارة من أم القيوين وعجمان والفجيرة.

موعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في الشارقة وكل الإمارات

موعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 في الشارقة وكل مدن الدولة سيكون يوم 5 أكتوبر 2019، موعد انتخابات الإماراتيين في الخارج عبر مقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج سيكون يومي 22 و23 سبتمبر 2019، إعلان نتائج الانتخابات الأولية سيكون مساء يوم 5 أكتوبر 2019.

موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي في كأس السوبر.

هذا وسوف يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الإماراتي يوم 13 أكتوبر 2019.