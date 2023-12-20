متظاهرين يحاصرون «ستاربكس» في بريطانيا لدعم إسرائيل

انتشر فيديو من جانب منصة «إكس»، لبريطانيين غاضبين قاموا بمحاصرة مقهى ستاربكس احتجاجاً على موقف الشركة تجاه التصعيد في غزة، ودعمها الذي أثار استفزازاً لمشاعر الناس بدعايات تسخر من تضحيات أهالي غزة بطريقة لم يقبلها المتعاطفون مع ما يحدث في غزة من حرب تخطت ال73 يوما منذ 7 أكتوبر الماضي، قامت إسرائيل فيها ارتكاب كل جرائم الحروب، منتهكة جميع القوانين الدولية.

قام الفيديو بإظهار أعداد كبيرة من المتظاهرين يحملون العلم الفلسطيني، وصور الأبرياء من الأطفال الذين قتلوا بالحرب، مع مجموعة من اللافتات الداعمة لفلسطين والتي تهاجم الشركة والكيان الإسرائيلي، أمام أحد أفرع بريطانيا، وهذا ما استدعى إغلاق الفرع وطلب الشرطة لمنع المتظاهرين من الاقتحام، وحينها حاولت الشرطة حماية المقهى، لكن لم يحدث احتكاك بينهما وفق ما أظهره الفيديو.

وقد تعرضت شركة ستاربكس لمقاطعة بجميع أنحاء الوطن العربي ووصلت لبعض الدول الأوروبية، انخفض وقتها أسهم الشركة بنسبة 8.96 % وهذا يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار، منذ نوفمبر الماضي، وفقاً لموقع «إيكونوميك تايمز».

وقد تجاوزت تداعيات المقاطعة لدرجة اضطرار شركة ستاركس في مصر بتقليص حجم قوتها العاملة بسبب الضغوط المالية الناجمة عن آثار المقاطعة.