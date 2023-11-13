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متظاهرون يركبون الدراجات المائية لمحاصرة سفينة تشحن أسلحة إلى إسرائيل في سيدني

صفاء المشهور

تعد سيدني أكبر مدينة في أستراليا، ويذكر أن من بداية حرب طوفان الأقصى، أرسلت الحكومة في أستراليا طائرات جوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل، كما يوجد 79 أستراليا في قطاع غزة لا تعرف الحكومة مصيرهم، كما يوجد 51 مواطنا أستراليا في الضفة الغربية ترغب القارة في استعادتهم.

سفينة لنقل المساعدات العسكرية إلى إسرائيل في سيدني

حدث غير مسبوق في سيدني

حيث كشفت استراليا يوم الأربعاء الماضي عن مجموعة من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، بقيمة 20 مليون دولار أسترالي، وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأسترالية لأوكرانيا منذ الحرب الروسية الأسترالية إلى 910 ملايين دولار أسترالي، ومن ثم فقد شهد ميناء بوتاني في مدينة سيدني بأستراليا، حدث فريد من نوعه، وهو تجمع متظاهرون بدرجات مائية يمنعون سفينة شحن تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، وقد التف المتظاهرون المناهضين للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، حول السفينة وهم يرتدون الوشاح الفلسطيني، رغبة منهم لمنع بلادهم من إرسال المساعدات العسكرية، ومساندة إسرائيل في قتل المدنيين والأطفال في غزة.

المساعدات العسكرية لإسرائيل

يعتمد الدعم العسكري لإسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية من الدرجة الأولى، حيث بدأ في عام 1949م، وتمثل المساعدات الأمريكية لإسرائيل 55% من مساعدات أمريكا للعالم كله، كما تمثل حوالي 18% من ميزانية أمريكا العسكرية، وبعد حرب السابع من أكتوبر أعلنت أمريكا، أنها سترسل الدعم العسكري للكيان الصهيوني بلا حدود أو سقف.

سفينة عسكرية ترسل مساعدات عسكرية لإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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