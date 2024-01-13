متحور كورونا الجديد JN1 يثير القلق والصحة العالمية تعلن وفاة الآلاف في شهر واحد وارتفاع الحالات التي تدخل المستشفيات بنسبة 42%

ما زالت هناك إصابات كثيرة ووفيات بالآلاف نتيجة الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1، ولكن في ظل الحروب والتوترات التي يشهدها العالم، فإن الأنظار تتجه إلى الصراعات المسلحة، ولا تلقي بالاً بإصابات كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر مؤخراً بعد إعلانها عن ازدياد حالات الإصابة بمتحور كورونا JN1، مؤكدةً أن الفيروس ما زال موجود ويحصد حياة الآلاف حول العالم.

متحور كورونا الجديد JN1

متحور كورونا الجديد JN1

وفي تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أكدت فيه أنها سجلت وفاة 10 آلاف شخص خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، مضيفة أن هذه الوفيات من 50 دولة فقط، ونصف هذه الوفيات في أمريكا فقط، كما تم تسجيل 1000 حالة وفاة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر فقط، وحثت الصحة العالمية الدول الأخرى بإبلاغها عن حالات الوفاة والإصابة لديها.

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كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي وخصوصاً في فترة الأعياد، وأصبح المتحور الجديد JN1 الأكثر انتشاراً حول العالم، حيث أن الحالات التي دخلت المستشفيات بسبب المتحور الجديد ارتفعت بنسبة 42%، وارتفعت الحالات التي تستدعي العناية المركزة بنسبة 62%، وهذه الإحصائيات من 50 دولة فقط.

هذا وتتوقع الصحة العالمية أن تكون أعداد الوفيات بالمتحور الجديد حول العالم تبلغ ثلاثة أضعاف العدد المذكور وهو 10000 شخص خلال الشهر الماضي، وأوصت المنظمة بضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة، لأن عدد الوفيات غير مقبول.