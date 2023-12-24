متحور كورونا الجديد GN.1: هل هو بداية موجة جديدة من الإصابات

أثار ظهور متحور كورونا الجديد GN.1 مخاوفًا من إمكانية حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في العالم، وفيما يلي أبرز المعلومات التي نعرفه عن هذا المتحور حتى الآن:

أصل المتحور

تم اكتشاف متحور GN.1 لأول مرة في الصين في شهر ديسمبر من عام 2023، ثم انتشر بسرعة إلى العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

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صفات المتحور

يمتلك متحور GN.1 عددًا من الصفات التي تجعله أكثر عدوى من سلالات كورونا الأخرى، بما في ذلك:

القدرة على الانتشار بسرعة أكبر في الجهاز التنفسي.

قدرة أكبر على تفادي الاستجابة المناعية للجسم.

الأعراض

تشبه أعراض الإصابة بمتحور GN.1 أعراض الإصابة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، وتشمل:

السعال.

سيلان أو انسداد الأنف.

ألم الحلق.

الصداع.

مدى خطورة المتحور

لا يزال العلماء يدرسون مدى خطورة متحور GN.1، ولكنهم يعتقدون أنه قد يكون أكثر خطورة من سلالات كورونا الأخرى، حيث يمكن أن يؤدي إلى أعراض أكثر شدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة.

ما يجب فعله

يوصي الخبراء باتخاذ الإجراءات التالية للحد من انتشار متحور GN.1:

الحصول على التطعيمات والجرعات المعززة ضد فيروس كورونا.

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة.

غسل اليدين بشكل متكرر.

يُعد ظهور متحور GN.1 بمثابة تذكير بأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا للصحة العامة في العالم، ومن المهم الالتزام بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بهذا المتحور أو أي سلالات أخرى من فيروس كورونا.