متحور كورونا الجديد: ما نعرفه حتى الآن وكيف يمكنك حماية نفسك؟

أيريس وفيروناكس وأخيرًا بيرولا هي أسماء لأبرز متحورات جديدة لفيروس كورونا، و تسبب ظهور هذه المتحورات في قلق للكثير من الأشخاص حول العالم وذلك خوفًا من انتشاره بين الناس مما يؤدي إلى توقف العالم مرة أخرى كما حدث عام 2020، ومن خلال المقال سوف نوضح لكم أبرز المعلومات عن متحور كورونا الجديد بيرولا وكيفية الحماية منه.

صورة لفيروس متحور - مصدر الصورة: موقع فري بيك

متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد أو ما يعرف بيرولا والمعروف علمياً باسم BA.X/BA.2.86 هو متحور جديد ظهر لأول مرة في شهر أغسطس للعام الحالي 2023، وذلك بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة به في الدنمارك وفي 18 أغسطس كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى اكتشاف حالتين في جنوب إفريقيا في 23 من أغسطس، والجدير بالذكر أن هناك بعض الاكتشافات الأخرى والتي تم ملاحظتها عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.

وهذا يعني أن هذا المتحور تمكن من الوصول إلى أربع قارات في فترة قصيرة للغاية حيث ظهر بعد متحور إيريس والمعروف علمياً باسم EG.5.1.

لماذا أثار متحور “بيرولا” القلق؟

تمكن متحور بيرولا من إثارة الجدل والقلق منذ ظهوره وذلك نظرًا لأنه يحمل العديد من الطفرات التي تجعله متحور قابل للتطور كما أنه يختلف إلى حد كبير عن المتحورات السابقة مثل متحور أوميكرون.

ويرى العديد من الخبراء أن المتحور يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينه الشوكي وهو جزء الفيروس المسؤول عن انتشار العدوى و الالتصاق بالخلايا البشرية.

لذا ينصح الأطباء والعلماء بضرورة توخي الحذر وإعادة استخدام أقنعة الوجه مرة أخرى تجنبًا لتفشي الفيروس وانتشاره، كما أكد البعض أيضًا أن الفيروس لن يسبب حالة إغلاق كامل كما حدث من قبل وما علينا فقط سوى الالتزام ببعض تعليمات السلامة.

ما مدى خطورة الأعراض الخاصة بمتحور بيرولا؟

من المعروف أن أعراض فيروس كورونا والمتغيرات المتعلقة به تشمل ارتفاع درجة الحرارة والبرد والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، وفي حالة ارتفاع عدد الحالات المصابة فهذا يعني وضع الخدمات الصحية تحت الضغط.

ومع ذلك فنحن لا نملك أي دلالات تشير إلى درجة خطورة متحور كورونا الجديد والذي يختلف عن المتحورات السابقة مثل أوميكرون و إيريس.

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد

بعد ظهور متحور كورونا الجديد بدأ الجميع يتساءل عن كيفية الحماية منه وتجنب الإصابة به، لذا حرصنا على أن نقدم لكم التعليمات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للحماية من الفيروس وهي كالآتي:

الحفاظ على نظافة اليد وغسلها جيدًا بالماء والصابون.

احرص على ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة والمزدحمة.

احرص على ترك مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس.

قم بتنظيف الأسطح وتعقيمها بصورة مستمرة وخاصة الأسطح التي تقوم بلمسها بشكل متكرر مثل شاشات الهاتف ومقابض الأبواب وغيرها.

وفي حال ملاحظة السعال أو ارتفاع درجة الحرارة عليك أو على أحد أفراد أسرتك فيجب عليك التواصل مع الطبيب فورًا.

وللحفاظ على صحتك وصحة أسرتك يجب عليك الإطلاع دائما على أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية.

في الختام نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بمتحور كورونا الجديد وكيفية حماية نفسك من الإصابة به، كما وضحنا لكم أيضًا بعض الإرشادات والنصائح التي تساعدك في حماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالعدوى.