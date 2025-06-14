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متحدث جيش الاحتلال يكشف آخر تطورات الهجوم الإيراني على تل أبيب

آياتي خيري

تتواصل الأحداث بسبب مايحدث بين إيران وإسرائيل، حيث أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال متحدث جيش الاحتلال، أن هناك تضرر عدد محدود من المباني بعضها نتيجة شظايا من اعتراض الصواريخ، لافتا إلى أن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ على تل أبيب تم اعتراض معظمها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نتوقع أن تطلق إيران مزيدا من الصواريخ على إسرائيل”.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن هناك دمار غير مسبوق فى منطقة تل أبيب الكبرى لم نعهد مثله سببته الصواريخ الإيرانية.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

سلسلة من الغارات الجوية

يذكر أن إسرائيل شنت الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.

كما قامت “تل أبيب” على الأقل بخمس موجات من الغارات على إيران، استهداف أو ضرب ما يزيد على 350 هدفا.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو يوثق بداية الهجوم على إيران، وقال إن ” 200 طائرة مقاتلة، وأكثر من 330 سلاحًا مختلفًا في عملية أطلق عليه “الأسد الصاعد”.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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