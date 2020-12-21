متحدث الحكومة الفرنسية: الرئيس ماكرون لا يزال يعاني من أعراض كوفيد-19

بواسطة مهند شرف

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل في مقابلة صحفية اليوم الإثنين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يعاني من بعض أعراض الفيروس التاجي كوفيد-19، مشيراً إلى أن حالته العامة مستقرة تماماً.

متحدث الحكومة الفرنسية: الرئيس ماكرون لا يزال يعاني من أعراض كوفيد-19 1 21/12/2020 - 6:29 م

وقد أثبتت اختبارات كوفيد-19 التي تم إجرائها على الرئيس ماكرون البالغ من العمر 43 عاماً يوم الخميس الماضي إصابته بالفيروس، كما خضع ماكرون للحجر الصحي في المنتجع الرئاسي في “La Lanterne” بالقرب من قصر فرساي الواقع غرب العاصمة الفرنسية باريس.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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