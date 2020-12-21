متحدث الحكومة الفرنسية: الرئيس ماكرون لا يزال يعاني من أعراض كوفيد-19

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل في مقابلة صحفية اليوم الإثنين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يعاني من بعض أعراض الفيروس التاجي كوفيد-19، مشيراً إلى أن حالته العامة مستقرة تماماً.

وقد أثبتت اختبارات كوفيد-19 التي تم إجرائها على الرئيس ماكرون البالغ من العمر 43 عاماً يوم الخميس الماضي إصابته بالفيروس، كما خضع ماكرون للحجر الصحي في المنتجع الرئاسي في “La Lanterne” بالقرب من قصر فرساي الواقع غرب العاصمة الفرنسية باريس.