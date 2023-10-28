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مبادرة إيلون ماسك لتوفير الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في غزة

عبد الرحمن عياد

بعد قطع الاتصالات عن قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي فقد قدم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مقترحًا لتوفير الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لقطاع غزة. 

وقد أكدت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بقطع خطوط التواصل والإنترنت وتشويشها خلال هجماته العنيفة على القطاع.

واستجابةً لتغريدة النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز التي حذرت من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة فقد أعلن ماسك عن نيته توفير خدمة (ستارلينك) في غزة. 

 

خدمة ستار لينك انترنت فضائي
خدمة ستار لينك انترنت فضائي

 

وقال ماسك في تغريدته: ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال.
و يعمل (ستارلينك) كشبكة أقمار اصطناعية تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك.

 

التغريدة علي منصة x
التغريدة علي منصة x

 

وقد تصدر هاشتاج (ستارلينك من أجل غزة) على منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة X حيث طالب الآلاف إيلون ماسك بتوفير الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة. 

ويعاني سكان غزة من انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات والإنترنت ولذلك يناشدون ماسك بأن يتدخل ويقدم الدعم من خلال تشغيل الإنترنت الفضائي لهم. 

ويذكر أن ماسك قد قام بذلك في أوكرانيا خلال الصراع الروسي الأوكراني حيث قدم شبكة إنترنت مجانية بواسطة الأقمار الاصطناعية للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانقطاع الخدمات.

وتهدف مبادرة ماسك إلى توفير وسيلة اتصال فعالة لسكان غزة وخاصةً للصحفيين والمهنيين الطبيين والجهود الإنسانية للحفاظ على سلامتهم وتسهيل عملهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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