ما هي حقيقة تورط الفيزيائي ستيفن هوكينج في فضيحة جيفري إيبستين؟

أثارت قضية جزيرة جيفري إبستين حالة كبيرة من الجدل على مستوى العالم، وذلك بعد أن أتاحت المحكمة الفيدرالية الأمريكية إمكانية نشر الأسماء المتوسطة في القضية، حيث ارتبط اسم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج ضمن الأسماء التي ظهرت في كشوف الجزيرة الشهيرة بقضية استغلال الأطفال.

صورة عالم الفيزياء ستيفن هوكينج- المصدر الإندبندنت

كانت صحيفة الإندبندنت كشف عن مراسلة وقعت بين جيفري إبستين وصديقة له يوضح فيها أنه مستعد لدفع المال مقابل إثبات أن تورط العالم ستيفن هوكينج في مزاعم الفضائح الجنسية غير صحيح، حيث نفى جيفري قبل موته مشاركة هوكينج بتلك الفضائح، فيما أشار تقرير الإندبندنت عن إرسال رسائل بين جيفري وصديقته جيسلين ماكسويل يدعي أنه مستعد لدفع المال لصديقة إحدى الضحايا من أجل تأكيد عدم تورطه في القضية.

وذكر جيفري في تلك الرسالة “يمكنك إصدار مكافأة لأى من أصدقاء فيرجينيا ومعارفها وعائلتها الذين يتقدمون ويساعدون فى إثبات أن ادعاءات وجود هوكينج كاذبة”، فيما ظهرت صورة توضح زيارة عالم الفيزياء ستيفن هوكينج إلى جزيرة جيفري في عام 2006، وذلك لحضور مؤتمر علمي في تلك الجزيرة.

انتحر جيفري إبستين في عام 2019 أثناء قضاء فترة حبسه، بينما تم الحكم على صديقته ماكسويل بالحكم 20 عام، وتوفي العالم ستيفن هوكينج في عام 2018، ويأتي اسمه ضمن 170 شخص متورط في تلك القضية.