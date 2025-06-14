ما هي حقيقة اغلاق المطارات السعودية بسبب الهجوم الأخير؟

بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، ازدادت التساؤلات بخصوص اغلاق المطارات السعودية، بالأخص من ينتظرون قدوم الحجاج من المملكة، ومع إعلان عدد كبير من الدول عن إغلاق المجالات الجوية، سيتم اتخاذ جملة من القرارات بشأن الحركة في عدد من المطارات.

تداول عدد من النشطاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خبر غلق المطارات السعودية، مما أثار قلق العديد من الأشخاص من داخل وخارج المملكة، ولكن في الحقيقة لحد الساعة لم يعلن أي خبر رسمي بخصوص ذلك، ودعت المطارات الدولية في المملكة المسافرين إلى الدول المتأثرة بحالة الإغلاق بضرورة التواصل مع شركات الطيرات المعنية، قبل أن يذهبوا إلى مطارات المملكة، منها الدمام وجدة والرياض.

علاوة على ذلك، بسبب آخر التطورات في المنطقة، أعلنت عدد من الدول العربية عن إغلاق مجالها الجوي، منها الأردن والعراق وسوريا ولبنان، وتحول الطائرات مسارها فوق السعودية أو آسيا الوسطى، إلى جانب هذا، فالمجال الجوي فوق إيران والعراق هو من الممرات الحيوية لشركات الطيران الخارجية.

إصدار بيان تنبيه

يُذكر أن التنبيه الذي أصدرته المملكة ينبه لإغلاق مجالات مختلف الدول، من أجل إحاطة المسافرين، وهذا للتحقق من أي مستجدات لضمان سلامتهم وتفادي التاخير والتغيير غير المتوقع.