ما هي جزيرة البيدوفيليا التي ورطت مشاهير العالم في فضائح جنسية؟

انتشرت إشاعات عديدة حول جزيرة جيفري إبستين والتي ورطت معها أسماء عدد كبير من المشاهير حول العالم، حيث أعلنت المحكمة الفيدرالية الأمريكية عن إتاحة أسماء المشاهير للذين لهم علاقة بتلك الجزيرة للنشر، وتم الكشف عن العديد من الأسماء، لذلك يرغب الناس في معرفة حقيقة الأسماء المنتشرة وإن كان لها علاقة بما يعرف بجزيرة البيدوفيليا.

صورة جيفري إبستين ومبني في جزيرته المعروفة بجزيرة البيدوفيليا- المصدر صحيفة الحرة

جزيرة البيدوفيليا

تم إطلاق اسم جزيرة البيدوفيليا على الجزيرة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير جيفري إبستين حيث تمت إدانته في قضية الاساء للأطفال وهو ما يطلق عليه البيدوفيليا ، وذلك من خلال جزيرته والتي تقع قرب السواحل الأمريكية، إذ تم الحكم على شريكته ماكسويل بالسجن 20 عاما بينما هو انتحر في عام 2019 بالسجن.

خلال اليومين الماضيين سمحت المحكمة الفيدرالية الأمريكية للصحفيين بنشر تفاصيل القضية، وتم الإعلان عن قائمة كبيرة من الأسماء الذين قد يكون لهم علاقة بجزيرة جيفري إبستين، والتي ستكشف في الأيام القادمة عن تفاصيل تورط عدد كبير من المشاهير.

جزيرة المشاهير

تم إطلاق اسم جزيرة المشاهير على جزيرة جيفري إبستين، وذلك بعد الإعلان عن أسماء عدد كبير من المشاهير الذين قد يكون لهم علاقة بتلك الجزيرة، ومن بينهم ليوناردو دي كابريو، أوبرا، دونالد ترامب، الأمير أندرو، كلينتون، مايكل جاكسون، إضافة إلى ستيفن هوكينج، ويجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أدلة أدانه إلى أي من تلك الأسماء ولكن فقط تم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص على ان لهم علاقة بتلك الجزيرة او بجيفري، ولكن لم تتم ادانتهم بارتكاب اي جرائم، حيث تدور إشاعات عدة حول تلك القضية في الساعات الاخيرة.

هل هناك أسماء عربية متورطة؟

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات حول تورط بعض المسؤولين العرب في قضية جيفري إبستين، ولكن تلك مجردة إشاعات إذ لا تضم القائمة التي تم الإعلان عنها أسماء عربية، وإن كان تمت الإشارة إلى أي شخصية عربية فذلك لوجود علاقة تربطه بجيفري ولكن لم تتم إدانة أي اسم مسؤول عربي في تلك القضية.