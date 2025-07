ما هي الأونروا.. وما الذي تقدمه للفلسطينيين وما الفرق بين الأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة

ما هي الأونروا؟

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا – UNRWA).

هي اختصار “United Nations Relief and Works Agency Palestine Refugees in the Near East” التي تعني بالعربية “الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” هي وكالة تابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1948 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين فروا من ديارهم عام 1948 في أثناء حرب فلسطين، يقع المقر الرئيسي في عمّان بالأردن، بدأت عملها فعليا عام 1950 في فلسطين لمساعدة الذين فروا، الذين بلغ عددهم حينها 750 ألف نسمة.

أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى “هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” عام 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات كان آخرها عام 2022، حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

فاليوم تقدم الأونروا مساعدتها إلى 5 ملايين فلسطيني موزعين على مناطق عدة منها سوريا، الأردن، لبنان، الضفة الغربية وغزة.

ما الذي تقدمه للفلسطينيين؟

توفر الأونروا الخدمات للاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا 5.9 مليون نسمة، يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تواجه هذه الفئة من السكان تحديات عديدة، بما في ذلك الفقر والبطالة والحواجز أمام التنمية، تلعب الأونروا دورا مهما في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على التكيف مع ظروفهم الصعبة وبناء مستقبل أفضل.

تقوم الأونروا ببناء وصيانة البنية التحتية، مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، في المخيمات الفلسطينية، وتقدم الأونروا مساعدات نقدية وغذائية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتقوم الوكالة ببناء المدارس في كافة مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.

تمويل وكالة الأونروا

يتم تمويل وكالة الأونروا من الدول الأعضاء للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات الإقليمية، فتشكل حوالي 92% من تمويلها، تنفق الوكالة لبرامج التعليم 54%، الصحة 18%، للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية 18%، لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية 10%.

تعد الأمم المتحدة وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الداعمين للوكالة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت المساعدات للوكالة إثر رفض دولة فلسطين الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عام 2018 الملقبة بصفقة القرن، ولكن الولايات المتحدة عادت إلى تمويل الوكالة في فترة الرئيس الحالي “جو بايدن”.