ما هي أكثر الدول التي تشرب الشاي في العالم؟ مفاجأة العرب في الترتيب

شاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم بعد الماء، في عام 2020، قدرت منظمة الأغذية والزراعة أنه يتم إنتاج حوالي 7 مليارات طن من الشاي في جميع أنحاء العالم، مع الصين والهند وكينيا وسريلانكا وإندونيسيا وعدد من منتجي الشاي الرئيسيين من حيث حجم الإنتاج في العالم.

وفقًا لـ Statista Consumer Market Outlook، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشاي العالمي إلى 266.7 مليار دولار بحلول عام 2025، ويوضح الرسم البياني التالي بيانات مستهلكي الشاي لإظهار حصة كل من شاربي الشاي في بلدان العالم المختلفة.

تركيا تحتل المركز الأول

فقد سجلت تركيا أعلى معدل لشرب الشاي في عام 2022، حيث قال تسعة من كل عشرة أشخاص إنهم يشربون المشروبات الساخنة بانتظام.

ثاني دول العالم هي كينيا

احتلت كينيا وهي منتج ومصدر رئيسي للشاي، مرتبة عالية أيضًا في 56 دولة تم تحليلها، حيث قال 83 ٪ من المشاركين إنهم يشربون الشاي بانتظام.

المغرب تمثل الدول العربية في المركز الرابع عالمياً

جاءت دولة المغرب العربية في المركز الرابع بعد دولة باكستان.

الدلة السابعة في الترتيب GB

واحتلت المملكة المتحدة، المشهورة كدولة تحب القهوة، مرتبة أقل قليلاً مع 59٪ من الأشخاص يشربونها.

واقتربت إسبانيا من القاع، حيث يشرب الشاي ثلث الناس فقط من اللذين تمت عليهم هذه الدراسة.