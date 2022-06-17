ما هو مصير عرض فيلم الرسوم المتحركة “Lightyear” في مصر؟ سؤال مازال بدون إجابة

صرح مستشار وزيرة الثقافة دكتور #خالد_عبد_الجليل، بأنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن منع عرض الفيلم الكرتوني “#Lightyear” من إنتاج #ديزني.

وأوضح الدكتور خالد عبد المجيد رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، في بيان صدر أمس الخميس 16/6/2022، أن فيلم “Lightyear” لم تتم مشاهدته، ولم يعرض على الرقابة الفنية حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عرضه أو منعه من العرض.

أنباء عن منع فيلم “Lightyear” في عدد من الدول العربية والأجنبية

وكانت أنباء قد تم تداولها عبر الصحف، ووسائل التواصل عن منع فيلم “Lightyear” في عدد من الدول العربية والأجنبية منها #مصر و#السعودية و#الكويت و#الإمارات، وأيضا #ماليزيا و#أندونيسيا.

أسباب مقاطعة ومنع فيلم “Lightyear”

ترجع أسباب الهجوم على الفيلم والشركة المنتجة “ديزني” إلى ظهور “قبلة” بين فتاتين من أبطال العمل، مما يعد ترويجا للمثلية الغير مقبولة لدى الدول الإسلامية بشكل قاطع، كما ترفضها العديد من دول العالم.

الصراع حول صلاحية مشاهدة الصغار لفيلم “Lightyear” ينتقل إلى #أمريكا

ظهر الصراع داخل أمريكا حول إباحة #المثلية، عندما أصدر حاكم #فلوريدا “#رونالد_ديسانتيس” قرارا بمنع تدريس الأطفال في مرحلة الروضة أي مع معلومات تخص المثلية أو التحول الجنسي.

ديزني تتدخل برد فعل قوي

على وجه السرعة تدخلت شركة ديزني منتجة الفيلم برد فعل مباشر وقوي بوقف تبرعاتها السنوية للولاية، تزامنا مع قرار حاكم الولاية الذي اعتبرته موجه ضد مصالحها.

حاكم فلوردا يواجه وسائل ضغط من “ديزني”

لم يقبل ديسانتيس حاكم فلوريدا تهديدات ديزني وأصدر قرارا فوريدا بسحب الصلاحيات وزيادة الضرائب عليها مطلقا قولته الحازمة:

“إذا أرادت ديزني خوض معركة، فإنهم اختاروا الرجل الخطأ”.

يحيي الفراني يهاجم منصة ديزني بلاس

على صعيد الممثلين المصريين الذين طالما شاركوا في دبلجة أعمال ديزني باللهجة المصرية، يطلق الفنان #يحيى_الفخراني هجومه الشرس على منصة #ديزني_بلاس، معلنا رفضه تقديم أي أعمال تدعو للمثلية، حيث سبق له أن أدخل تعديلا على مشهد لم يعجبه شخصية #وودي في فيلم toy_story#.

قصة فيلم “Lightyear”

تدور قصة الفيلم حول رائد فضاء شاب هو «لايتيير»، الذي أخفق في التوافق مع قائده وطاقم العمل الذي يعمل معه على أحد الكواكب، ويقرر العودة إلى وطنه، ويواجه أيضا خطرا يهدد سلامة الكون.

شارك في كتابة السيناريو وقام بإخراج الفيلم #أنجوس_ماكلين.

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