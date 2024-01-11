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ما هو السبب الحقيقي وراء صراع الصين وتايوان؟

أحمد علي

سادت حالة من القلق لدي الشعب الصيني والتايواني خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة للغاية، عقب رفض الجانب الصيني حل وسط في أزمته مع تايوان.

ويتساءل البعض عن السبب الحقيقي وراء الأزمة الصينية التايوانية، والتي اشتدت مؤخرًا، بعدما فشلت مفاوضات الصلح بين القيادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع العسكريين بالعاصمة واشنطن أول أمس الثلاثاء.

سبب الصراع بين الصين وتايوان

يعود السبب الحقيقي في توتر العلاقات بين الصين وتايوان، والتي قاربت على اندلاع حربًا بين الطرفين، لرؤية القيادة الصينية في أن تايوان جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، حيث تبحث بكل جهد لها عن استعادتها مرة أخرى، حتى لو كان ذلك من خلال التدخل العسكري.

ويبلغ تعداد سكان تايوان أكثر من 23 مليون نسمة، حيث تمتلك حكومة مستقلة منذ 1949، لتصبح دولة ديمقراطية فيما بعد، لكن من المقرر أن يختار الشعب التايواني رئيسه المنتخب في انتخابات نزيهة وشفافة، السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تكون هناك توتر في علاقة واشنطن ببكين حال أصرت الصين على استخدام الحل العسكري في صراعها مع تايوان، حيث لا ترغب أمريكا في نشوب حربًا بين البلدين.

وسبب الدعم الأمريكي لتايوان خلافًا حادًا بين الصين والولايات المتحدة، مما يجعل هناك قلق كبير من دخول القوتين النوويتين حربًا علنيًة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية يمتلكان أقوى اقتصاد على مستوي العالم خلال العقد الماضي.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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