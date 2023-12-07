أبو عبيدة الناطق العسكري باسم حماس أصبح أيقونة الشارع العربي خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا منذ ظهوره الأول في أعقاب بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث ينتظره الملايين بشكل دوري من أجل سماع بيانه العسكري الذي يكشف فيه عن تفاصيل ما يدور على الأرض في المعركة الدائرة بين كتائب عز الدين القسام والجيش الإسرائيلي، إلا أن الفترة الأخيرة أثار عدم ظهوره والاكتفاء ببيانات مكتوبة، قلق الكثيرين من أن يكون قد تعرض لأذى أو استشهد، فما حقيقة ذلك؟ وما حقيقة استشهاد زوجته وأولاده أيضًا؟

ما سبب اختفاء أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟ وما حقيقة استشهاد أسرته؟

ما حقيقة استشهاد زوجه وأبناء أبو عبيدة؟

والبداية مع تداول بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد باستشهاد زوجة وأبناء المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في قطاع غزة، إلا أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، حيث أوضحت بعض الصفحات المعروفة مثل وكالة “سرايا” الإخبارية، أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، لافتة إلى أن من استشهدوا هم زوجة وأبناء مدون فلسطيني اسمه أحمد قنيطة من سكان القطاع ويحمل كنية “أبو عبيدة”.

وأضافت أن هذه الأسرة استشهدت في 15 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن توقيع البيان المتداول بالاسم الثلاثي لـ أبو عبيدة، جعله يشك في الأمر، لأنه ليس من السهل أن يُعلن أبو عُبيدة عن اسمه، ولا يكشف عن صورته، لذلك فإن أسرته الناطق العسكري باسم حماس بخير، وهو ما نفاه أيضًا عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق عبر حسابه على تطبيق التليجرام.

وما سبب عدم ظهوره؟

ومن ناحية أخرى، كشفت بعض التقارير والصفحات أيضًا عن السبب وراء عدم ظهور أبو عبيدة مؤخرًا في بيانات مصورة كما كان في السابق، حيث يكتفي مؤخرًا بظهور بعض البيانات المكتوبة التي تصل إلى المواقع الإخبارية أو يتم تداولها عبر المنصات المختلفة، حاسمة أمر ما يتم تداوله بشأن أن يكون الناطق العسكري لحماس قد تعرض لأذى أو أستشهد أو ما إلى ذلك.

وأوضحت بعض التقارير أن السبب وراء اختفاء أبو عبيدة والعديد من قادة حماس، يأتي خشية الرصد من قبل أجهزة التجسس الكبيرة التي زرعتها إسرائيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتشار الطائرات المسيرة الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في سماء غزة مؤخرًا، ووجود أجهزة تجسس كبيرة ومتطورة عبر الأقمار الصناعية التي تغطي سماء القطاع، وتعمل على استهداف كل صغيرة وكبيرة فيه.

الدكتور أيسر يكشف في رسالة هامة جدا أسباب عدم ظهور "أبو عبيدة" أكد الدكتور أيسر، أن الناطق الرسمي لكتائب عز الدين القسام وأفراد المقاومة بخير، ولكن عدم سر ظهوره للعلن هو خشية الرصد من أجهزة التجسس الإسرائيلية. وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس:" اطمئنوا جميعا #أبوعبيدة… pic.twitter.com/4mgbJYKsqB — #هلا_قطر (@hlaqatar) December 7, 2023

وبناءً عليه أصبح من الواضح أن الخطابات والرسائل ‏تكون مراقبة عبر أقوى الأجهزة، و خروج الناطق العسكري بتغريدة أو بيان مكتوب يكون أمرًا أكثر أمانًا من البث المصور، وهو الأمر الذي يتبعه الناطق الناطق باسم سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة.