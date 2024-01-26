ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، حيث هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتيجة الحرب.

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من الناحية العسكرية، تتمتع روسيا بميزة كبيرة على أوكرانيا، حيث لديها جيش أكبر وأكثر تجهيزًا، ومع ذلك، فقد أثبتت أوكرانيا أنها قادرة على القتال بقوة، وتلقيها دعمًا عسكريًا كبيرًا من الغرب.

من الناحية السياسية، تتمتع أوكرانيا بدعم دولي واسع، حيث دانت معظم دول العالم هجوم روسيا، وقد أدى هذا الدعم إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، مما تسبب في ضرر كبير لاقتصادها.

من الناحية الاقتصادية، تعاني روسيا من تداعيات العقوبات، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي الروسي، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في القيادة الروسية، مما قد يؤثر على مسار الحرب.

في ضوء هذه العوامل، فمن الممكن أن تنتصر أوكرانيا في الحرب، ولكن هذا لن يكون سهلاً، ستحتاج أوكرانيا إلى مواصلة القتال بقوة، وتلقي الدعم العسكري والمالي المستمر من الغرب.

فيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لنتيجة الحرب:

نصر أوكراني كامل:

في هذا السيناريو، تنجح أوكرانيا في طرد القوات الروسية من أراضيها بالكامل، وهذا هو السيناريو الأكثر رغبة لدى الأوكرانيين، ولكنه أيضًا الأقل احتمالًا.

نصر روسي كامل:

في هذا السيناريو، تنجح روسيا في السيطرة على كامل أوكرانيا، أو على جزء كبير منها، وهذا هو السيناريو الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه أيضًا غير مؤكد.

توصل إلى تسوية:

في هذا السيناريو، يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا يضع حدًا للحرب، قد يشمل هذا الاتفاق اعتراف روسيا باستقلال بعض المناطق الأوكرانية، أو ضمانات أمنية لأوكرانيا.

من المرجح أن تستمر الحرب في عام 2024، وقد تستمر لفترة أطول من ذلك، سيعتمد المسار النهائي للحرب على العديد من العوامل، بما في ذلك استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، ومدى قدرة روسيا على تحمل العقوبات الاقتصادية.

جدول يوضح أحداث الحرب الروسية الأوكرانية منذ البداية وحتى مارس 2022: