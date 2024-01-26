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ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

جيهان سلامة

الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة، حيث هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتيجة الحرب.

ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

الصورة من موقع اليوم السابع

الصورة من موقع اليوم السابع

من الناحية العسكرية، تتمتع روسيا بميزة كبيرة على أوكرانيا، حيث لديها جيش أكبر وأكثر تجهيزًا، ومع ذلك، فقد أثبتت أوكرانيا أنها قادرة على القتال بقوة، وتلقيها دعمًا عسكريًا كبيرًا من الغرب.

ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
الصورة من موقع ويكيبيديا

من الناحية السياسية، تتمتع أوكرانيا بدعم دولي واسع، حيث دانت معظم دول العالم هجوم روسيا، وقد أدى هذا الدعم إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا، مما تسبب في ضرر كبير لاقتصادها.

ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
الصورة من موقع اليوم السابع

من الناحية الاقتصادية، تعاني روسيا من تداعيات العقوبات، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام السياسي الروسي، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في القيادة الروسية، مما قد يؤثر على مسار الحرب.
في ضوء هذه العوامل، فمن الممكن أن تنتصر أوكرانيا في الحرب، ولكن هذا لن يكون سهلاً، ستحتاج أوكرانيا إلى مواصلة القتال بقوة، وتلقي الدعم العسكري والمالي المستمر من الغرب.
فيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لنتيجة الحرب:

  • نصر أوكراني كامل:

في هذا السيناريو، تنجح أوكرانيا في طرد القوات الروسية من أراضيها بالكامل، وهذا هو السيناريو الأكثر رغبة لدى الأوكرانيين، ولكنه أيضًا الأقل احتمالًا.

  • نصر روسي كامل:

في هذا السيناريو، تنجح روسيا في السيطرة على كامل أوكرانيا، أو على جزء كبير منها، وهذا هو السيناريو الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه أيضًا غير مؤكد.

  • توصل إلى تسوية:

في هذا السيناريو، يتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا يضع حدًا للحرب، قد يشمل هذا الاتفاق اعتراف روسيا باستقلال بعض المناطق الأوكرانية، أو ضمانات أمنية لأوكرانيا.
من المرجح أن تستمر الحرب في عام 2024، وقد تستمر لفترة أطول من ذلك، سيعتمد المسار النهائي للحرب على العديد من العوامل، بما في ذلك استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، ومدى قدرة روسيا على تحمل العقوبات الاقتصادية.

ماهي السيناريوهات المتوقعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
الصورة من موقع اليوم السابع

جدول يوضح أحداث الحرب الروسية الأوكرانية منذ البداية وحتى مارس 2022:

التاريخ الحدث المصدر
24 فبراير 2022 روسيا تهاجم أوكرانيا من عدة محاور رويترز
25 فبراير 2022 روسيا تسيطر على مدينة خيرسون CNN
26 فبراير 2022 أوكرانيا تعلن سقوط طائرة روسية فوق كييف BBC
27 فبراير 2022 روسيا تهاجم محطة نووية في زابوريجيا فرانس 24
28 فبراير 2022 أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 3500 جندي روسي نيويورك تايمز
1 مارس 2022 روسيا تسيطر على مدينة خيرسون بالكامل الحرة
2 مارس 2022 أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 10000 جندي روسي العربية
3 مارس 2022 روسيا تهاجم مدينة ماريوبول الجزيرة
4 مارس 2022 أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 15000 جندي روسي DW
5 مارس 2022 روسيا تسيطر على مدينة خيرسون بالكامل Reuters
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عن الكاتب:
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جيهان سلامة

جيهان سلامه، حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، شغفي بالطبخ ووصفات الطعام جعلني اتجه للتدوين عنه ولي مقالات عن وصفات الطعام المختلفة، وقناة فى نفس المجال.
اهتم أيضا بالتدريب، حصلت على دورات تدريب كمدرب معتمد.
احب القهوة، يومي لا يكتمل إلا بها.
سعدت بانضمامي لمنصة نجوم مصرية واتمني ان تنال مقالاتي إعجابكم.

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