ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها

أعلنت ماليزيا يوم الأربعاء أنها ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية المعروفة باسم (زيم) من الرسو في موانئها وذلك بدءًا من اليوم.

وقد صدر الإعلان عقب تصريحات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي أكد أن هذا القرار يأتي ردًا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية.

ميناء ماليزي

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استنكار ماليزيا للعملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وتعتبر شركة (زيم) إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم وتتخذ من إسرائيل مقرًا لها، وتعمل الشركة على نقل البضائع والحاويات عبر البحار.

تستند ماليزيا هذا القرار على معتقداتها السياسية والأخلاقية وتعتبره خطوة للتعبير عن رفضها للأعمال العسكرية في غزة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل.