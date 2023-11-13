أخبار عالمية

ماكرون يدعو إسرائيل لوقف قصف غزة.. لا يوجد مبرر لقصف النساء والأطفال وكبار السن

صفاء المشهور

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف الحرب على غزة، حيث أن القصف الإسرائيلي لا يجني غير قتل المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، حيث لا شرعية لذلك، يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا القصف الوحشي على قطاع غزة إلى أكثر من أحد عشر ألف شهيد، أغلبهم من المدنيين، منهم 4506 طفل.

ماكرون يدعو إسرائيل لوقف قصف غزة

ماكرون في حديث لقناة بي بي سي

وأضاف ماكرون إنه في البداية كان متعاطفا مع إسرائيل، لتعرضها للإرهاب على حد قوله، وفرنسا تعلم جيدا ما يعني الإرهاب، ولكن أي حرب لابد أن تخضع للقانون الدولي والإنساني، كما دعا زعماء الدول لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا،

الأمين العام للأمم المتحدة

توافق حديث الرئيس الفرنسي مع تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، حيث لا يجد أي مبرر للعقاب الجماعي لأهل غزة من المدنيين، كما صدر اليوم بيان مشترك من اليونيسيف والصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يدعوا لضرورة التدخل لحماية المستشفيات والمدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الكافية لهم.

فشل اتفاق تبادل الأسرى

حيث كان هناك اتفاق وثيق بشأن الأسرى، كان ينص على إفراج حماس على الرهائن المحتجزة عندها من النساء والأطفال وهم من 50 إلى 100 رهينة، أمام إفراج إسرائيل على جميع النساء السجينات والأطفال في السجون الإسرائيلية، وإدخال وقود أو محروقات إلى قطاع غزة، وكان الاتفاق سيصحبه وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أيام، من أجل تنفيذ الاتفاق بالتدريج، وبحسب قناة الحدث، أن الجانب الإسرائيلي أوقف سير الاتفاق اليوم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.