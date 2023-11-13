ماكرون يدعو إسرائيل لوقف قصف غزة.. لا يوجد مبرر لقصف النساء والأطفال وكبار السن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف الحرب على غزة، حيث أن القصف الإسرائيلي لا يجني غير قتل المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، حيث لا شرعية لذلك، يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا القصف الوحشي على قطاع غزة إلى أكثر من أحد عشر ألف شهيد، أغلبهم من المدنيين، منهم 4506 طفل.

ماكرون في حديث لقناة بي بي سي

وأضاف ماكرون إنه في البداية كان متعاطفا مع إسرائيل، لتعرضها للإرهاب على حد قوله، وفرنسا تعلم جيدا ما يعني الإرهاب، ولكن أي حرب لابد أن تخضع للقانون الدولي والإنساني، كما دعا زعماء الدول لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا،

الأمين العام للأمم المتحدة

توافق حديث الرئيس الفرنسي مع تصريحات أمين عام الأمم المتحدة، حيث لا يجد أي مبرر للعقاب الجماعي لأهل غزة من المدنيين، كما صدر اليوم بيان مشترك من اليونيسيف والصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يدعوا لضرورة التدخل لحماية المستشفيات والمدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الكافية لهم.

تغطية صحفية | الأمين العام للأمم المتحدة «أنتونيو جوتيريش» يقول إنه لا يمكن استخدام حمـ،،ـاس سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحماية المطلوب توفيرها للمدنيين لا توجد في قطاع #غزة pic.twitter.com/qzSlolqQdA — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 12, 2023

فشل اتفاق تبادل الأسرى

حيث كان هناك اتفاق وثيق بشأن الأسرى، كان ينص على إفراج حماس على الرهائن المحتجزة عندها من النساء والأطفال وهم من 50 إلى 100 رهينة، أمام إفراج إسرائيل على جميع النساء السجينات والأطفال في السجون الإسرائيلية، وإدخال وقود أو محروقات إلى قطاع غزة، وكان الاتفاق سيصحبه وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أيام، من أجل تنفيذ الاتفاق بالتدريج، وبحسب قناة الحدث، أن الجانب الإسرائيلي أوقف سير الاتفاق اليوم.