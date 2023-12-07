ماذا تعني المنطقة العازلة أو “Buffer zone” التي يُخطط لإقامتها على حدود قطاع غزة

منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر ضد جيش الاحتلال، بدأت الحرب الوحشية على قطاع غزة، حيث قتلت أكثر من 16 ألف مدني، أغلبهم من الأطفال والنساء، وبدأ الاحتلال يطلق مصطلحات مثل التهجير، أو إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، فماذا تعني إقامة “منطقة عازلة” أو “Buffer zone “، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

منطقة عازلة

منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني

ذكرت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الاسرائيلية، أن تل أبيب قد عرضت على عدة دول عربية، نيتها لإقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني، من حدود قطاع غزة، وذلك لكي تمنع أي هجمات في المستقبل من حماس، وقد تم إطلاع مصر والأردن والسعودية والإمارات على التفاصيل، وبحسب موقع RT، أنه لم يكن هناك ترحيب من الدول العربية بالفكرة، حيث أنها ستنقص من مساحة القطاع، كما أن العاهل الأردني، رفض أي محاولة للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب رويترز.

ماذا تعني المنطقة العازلة ؟

تعرف المنطقة العازلة بأنها مساحة برية، تحدد من قبل الأمم المتحدة، أو من قبل أطراف دولية، ذلك بهدف حماية المدنيين، في وقت الحروب، فقد تعزل منطقة محددة، يمكث فيها المدنيين، بعيدا عن مناطق الصراعات داخل الدولة، التي تعيش تحت ويلات الحروب، وتفرض الحماية الأمنية على هذه المنطقة بالدولة أو الإقليم، ويكون اسمها منطقة حماية السلم والأمن الدولي، وقد جاء في تقرير قناة الحدث، نقلا عن رويترز، نوايا الاحتلال فرض المنطقة العازلة في قطاع غزة، من أجل الحصار، كما حدث في لبنان من قبل.

ميثاق الأمم المتحدة

يعد إنشاء المنطقة العازلة، بند في الفصل السابع، في ميثاق الأمم المتحدة، حيث يحدد أطراف دولية معينة، لها الحق في فرض الحماية والسلم والأمن الدولي، ولو بالقوة العسكرية على مساحة برية معينة ومحددة، وذلك بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والواضح في القانون، أن إنشاء هذه المساحة الآمنة، يهدف إلى حماية المدنيين، ولكن في الواقع هناك نماذج حققت أهدافا أخرى.

تحقيق مصالح قوى دولية

قد يكون الهدف المعلن وراء اقتراح إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، هو حماية الجانب الصهيوني من هجمات حماس، أو حماية أهالي غزة من القصف الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة ومن التاريخ، لم تحقق المنطقة العازلة غير أهداف سياسية، لقوى دولية تريد فرض وضع معين بالمنطقة.

أمثلة لمناطق عازلة سابقة

يوجد العديد من الأمثلة لمناطق عازلة، قد أقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل، مثل :