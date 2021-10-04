مات متفحماً.. مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس الذي أساء للنبي بطريقة مأساوية

في عام 2007 أثار رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس غضباً كبيراً في العالم العربي والإسلامي، بعد رسمه جسد إنسان ورأس كلب وتشبيهه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي خضم هذه الأزمة تلقى تهديدات كثيرة بالقتل، وقامت بعض التنظيمات بعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يأتي برأسه رداً على إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم.

مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس الذي أساء للنبي

وفي هذه الأزمة حاول رئيس الوزراء السويد أن ينتزع فتيلها والتقى أكثر من 22 سفير ممثلين لعدد من الدول الإسلامية والعربية، ومنذ ذلك الحين ويعيش فيبكس تحت حراسة مشددة طوال الـ24 ساعة، وفي 2010 تعرض للضرب أثناء إلقاءه محاضرة بجامعة أوسولا.

Just In The Swedish painter Lars Vilks, who insulted the Prophet Muhammad, peace be upon him, was killed in a terrible accident that burned inside his car for several hours, accompanied by two of his bodyguards.#Accident #Larsvilks #Sweden #لارس_فيلكس pic.twitter.com/EGXcMgpgEI — متداول (@Tadawlltwt) October 4, 2021

وتمت العديد من المحاولات لإضرام النار في منزل لارش فيلكس رسام الكاريكاتير الذي أساء للنبي، واختراق موقعه الإلكتروني، وفي إيرلندا تم اعتقال ما يقرب من 7 أشخاص بتهمة التآمر لقتل رسام الكاريكاتير السويدي المسئ للنبي.

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واليوم وبعد مرور ما يقرب من 14 عام على إساءة فيلكس للنبي عليه السلام، وعن عمر 75 سنة لقى مصرعه بصحبة اثنين من حراسه، بعدما احترقت سيارته أثناء سيرها، وخرج من السيارة متفحماً، واستبعدت الشرطة السويدية وجود أي شبهة جنائية للحادث.