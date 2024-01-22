مأساة عائلية في ضواحي شيكاغو: أب يقتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار

أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو عن حادث مروع وقع يوم الأحد حيث أقدم أب على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن في منزلهم.

من موقع الحادث

ووفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) فإن إطلاق النار قد وقع داخل منزل واقع في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في الصباح الباكر فقد اكتشف الضباط أربع نساء ميتات داخل المنزل، وجميعهن كانت تحمل آثار إصابات بالرصاص، في حين وجد الرجل الأب سليمًا.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به في الوقت الحالي، ولكن يُعتقد أنه من أصل فلسطيني.

وأكدت الشرطة أنها ستصدر المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة يوم الاثنين.

وقد أفادت التقارير بأن الرجل المشتبه به هو زوج وأب الضحايا، وقد تم احتجازه من قبل الشرطة.

وأكد المحققون لقناة ABC7 أن المتهم بإطلاق النار هو الزوج والأب.

وقد حدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك هويات الضحايا حيث تبين أنهن هن: ماجدة قاسم (53 عامًا) وحليمة قاسم (25 عامًا) وزاهية قاسم (25 عامًا) وحنان قاسم (24 عامًا).

وقد تواصلت الشرطة في موقع الحادث للتحقيقات طوال فترة ما بعد الظهر، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في هذه الجريمة الفظيعة.